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Три ошибки, которые мешают вашему коту полюбить вас

Что вы делаете не так: причины, по которым кот может разлюбить вас
1:22
Зоосфера

Многие считают, что кошки — независимые создания, которые не нуждаются в тесной связи с хозяином. Однако это далеко не так: кошки способны развивать глубокую привязанность к своим владельцам, ничем не уступая собакам. Но важно помнить, что некоторые действия хозяев могут нарушить эту связь.

Что вы делаете не так: причины, по которым кот может разлюбить вас
Фото: flickr.com by Hisashi, CC BY-SA 2.0

Шум и беспокойство


Кошки — существа, обожающие тишину и покой. Когда дома много шума, постоянные крики или ссоры, питомец может почувствовать себя некомфортно и даже начать терять привязанность к хозяину. Старайтесь избегать лишнего шума, чтобы не тревожить своего пушистого друга.

Недостаток внимания


Любому питомцу, в том числе и кошке, нужно внимание. Это не только своевременное кормление и уход за здоровьем, включая регулярные визиты к ветеринару, но и общение. Кот, которого игнорируют, которому не уделяют время и не играют с ним, не будет чувствовать той же привязанности, что и к заботливому хозяину.

Непредсказуемое поведение


Кошки не переносят хаос. Частые перестановки мебели, переезды, резкие изменения в распорядке дня — всё это может негативно сказаться на поведении и настроении вашего питомца. Постарайтесь создать для кошки стабильную и предсказуемую среду, чтобы укрепить вашу связь.

Уточнения

Ко́шка домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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