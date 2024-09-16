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Почему ваша собака может сбежать, даже если любит вас

Как природа и условия содержания влияют на поведение собак
1:34
Зоосфера

Даже если вы уверены в преданности своей собаки, это не гарантирует, что однажды она не решит убежать от вас. Почему это происходит? Разберёмся, что движет вашим питомцем в такие моменты.

Как природа и условия содержания влияют на поведение собак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инстинкты размножения

Когда собака переживает период течки, важно ограничить время прогулок и обязательно использовать специальные гигиенические трусы и надёжный поводок. Если ваш питомец — кобель, ситуация не менее сложная, ведь он может потерять голову от желания найти партнёра. Если вы не занимаетесь разведением собак, стоит всерьёз задуматься о стерилизации или кастрации.

Охотничий инстинкт

Охотничьи породы собак зачастую не могут устоять перед своими инстинктами при виде кошки, птицы или мелкого зверька. В таких случаях, единственный надёжный способ избежать побега — это хороший поводок и регулярные тренировки по послушанию.

Любопытство природы

Молодые собаки и щенки особенно склонны к побегам из-за своего непреодолимого интереса к окружающему миру. Они стремятся к новым впечатлениям и общению с другими собаками, что нередко приводит к тому, что они буквально мчатся навстречу приключениям.

Плохое обращение

Не следует списывать все проблемы на поведение собаки. Иногда животное убегает из-за условий, в которых оно живёт. Если собака чувствует себя несчастной или подвергается жестокому обращению, побег может стать для неё единственным выходом.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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