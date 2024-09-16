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Разговорчивые кошки: от чего зависит их желание общаться

Почему одни кошки общительные, а другие — молчаливые
1:41
Зоосфера

Каждый, у кого есть кот, прекрасно знает: у этих пушистых созданий, как и у людей, есть собственный характер, что напрямую влияет на их поведение. Например, некоторые кошки обожают "разговаривать", то есть активно мяукать, и не упустят случая обсудить с хозяином любые дела. Другие же, даже если сильно проголодались, будут молча просить еду одним лишь красноречивым взглядом. Как оказалось, на степень "разговорчивости" кошек влияет целый ряд факторов, и в этой статье мы рассмотрим самые основные из них.

Возраст

Некоторые хозяева замечают, что с возрастом их питомцы становятся более общительными, другие же уверены, что, наоборот, коты молчат больше, чем раньше. В любом случае возраст действительно имеет значение.

Порода

Хотя каждый кот уникален, порода может оказывать влияние на его склонность к общению. Например, восточные породы, такие как сиамские и ориентальные, известны своей общительностью и более частыми "разговорами".

Воспитание и среда

Есть мнение, что кошки, живущие в домашней, социально насыщенной среде, менее разговорчивы по сравнению с их дикими сородичами. Вероятно, хозяева предпочитают тишину и часто с детства приучают котят к спокойствию через похвалу и угощения.

Одиночество

Несмотря на свою независимость, кошки всё же нуждаются в общении, в том числе с сородичами. Если у вашего питомца нет других кошек в окружении, он может начать "разговаривать" с вами. Чтобы снизить болтливость, попробуйте найти ему друга.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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