Как помочь собаке привыкнуть к человеку, которого она боится

Как кормление помогает собаке избавиться от страха перед человеком

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда вы берёте собаку из приюта, она может столкнуться с множеством новых стрессов. Одним из таких неожиданных испытаний может стать страх перед одним из членов семьи. Часто бывает, что четвероногие питомцы проявляют настороженность, особенно по отношению к крупным и сильным мужчинам. Но не стоит паниковать — это проблема, которую можно решить. Существует проверенный способ помочь собаке привыкнуть к человеку, который кажется ей "страшным". Главное — проявить терпение и правильно подходить к процессу.

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Суть метода: собаки часто связывают еду с доверием. Поэтому для того, чтобы преодолеть страх, член семьи, которого собака боится, должен взять на себя важную задачу — кормить питомца. Однако важно помнить один ключевой момент: на время этого процесса только этот человек должен кормить собаку.

Сначала животное может проявлять опасения и избегать приближаться к "опасному" человеку. Но вскоре, осознав, что другой еды не будет, голод вынудит собаку приблизиться. Со временем она поймёт, что этот человек не причиняет вреда, а наоборот — заботится о ней. Важно также не навязывать свою компанию питомцу, не пытаться заставить его есть, не кричать и уж точно не наказывать. Лишь терпение и доброта помогут собаке преодолеть свои страхи.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

