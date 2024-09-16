Должна ли кошка рожать перед стерилизацией?

Кошка должна родить хотя бы раз? Разбиваем мифы о стерилизации питомцев

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В вопросе стерилизации домашних животных существует немало устоявшихся мифов и заблуждений. Одно из распространённых мнений гласит, что перед проведением операции кошка должна обязательно родить один раз. Так ли это на самом деле?

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Сразу стоит отметить, что данное утверждение является не более чем мифом. С медицинской точки зрения нет никакой необходимости в том, чтобы кошка рожала перед стерилизацией. Более того, этот подход может быть даже вреден как для самой кошки, так и для ее будущего потомства.

Во-первых, беременность и роды представляют определенный риск для здоровья кошки. Это дополнительная нагрузка на организм, который может ослабить иммунитет животного и сделать его уязвимым к различным заболеваниям. Таким образом, владелец подвергает своего питомца ненужному стрессу и опасности.

Во-вторых, нежелательное потомство от беременной кошки становится проблемой, которую придется решать. Найти хозяев для всех котят бывает очень сложно, а выпускать их на улицу - безответственно и жестоко. В конечном итоге это чревато ростом бездомной популяции кошек.

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить стерилизацию кошек до наступления первой течки. Оптимальный возраст для операции - 5-6 месяцев. В этом случае у животного не будет шанса забеременеть, что избавит владельца от множества проблем.

Кроме того, ранняя стерилизация имеет ряд преимуществ для здоровья кошки. Она снижает риск развития онкологических заболеваний, предотвращает воспалительные процессы в половых органах и помогает контролировать поведенческие реакции, связанные с половым созреванием.

Таким образом, миф о том, что кошка должна обязательно родить перед стерилизацией, не имеет под собой никаких оснований. Напротив, ранняя стерилизация является более безопасным и ответственным подходом, который защищает здоровье животного и помогает решить проблему бездомных кошек.