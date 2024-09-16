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Самые странные породы кошек

Необычные пушистики: 3 странных пород кошек, которые удивят
1:02
Зоосфера » Кошки

Кошки — одни из самых популярных домашних животных, и среди них есть настоящие экзотики. Некоторые породы выделяются не только своим характером, но и необычной внешностью. 

Необычные пушистики: 3 странных пород кошек, которые удивят
Фото: freepik.com by master1305, PDM

1. Сфинкс

Сфинксы известны своим отсутствием шерсти и характерными складками на коже. Эти кошки требуют особого ухода, так как их кожа нуждается в регулярной чистке. Несмотря на свою необычную внешность, сфинксы очень дружелюбны.

2. Бенгальская кошка

Бенгальская порода напоминает диких предков благодаря своему пятнистому окрасу. Эти кошки активны, игривы и обладают высоким интеллектом, что делает их отличными компаньонами.

3. Девон-рекс

С короткой, волнистой шерстью и большими ушами девон-рекс выглядит необычно. Эта порода известна своим игривым и любознательным характером, а также тем, что требует минимального ухода за шерстью.

Уточнения

Сфинкс — одна из нескольких бесшерстных пород кошек.

Бенга́льская ко́шка или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек. 

Де́вон-рекс (англ. Devon Rex) — порода домашних кошек, появившаяся в Германии в 1960-х гг. Отличительные черты — неординарная внешность и дружественный нрав.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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