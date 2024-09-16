3 породы собак, которым грозит исчезновение

На грани исчезновения: самые редкие породы собак

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существует множество пород собак, но не все из них известны и распространены. Некоторые из них находятся на грани исчезновения.

Фото: openverse.org by cobalt123, CC BY-NC-SA 2.0

Шотландский дирхаунд

Эти охотничьи собаки с древней историей были верными спутниками шотландской знати на охотах. Несмотря на усилия собаководов, дирхаунды остаются редкостью.

Оттерхаунд

С численностью около 1000 особей, оттерхаунды считаются одной из самых редких пород в Великобритании. Их изначально разводили для охоты на выдр, но после запрета этой охоты численность породы стремительно сократилась.

Скай-терьер

Компактные и активные, скай-терьеры сочетали в себе черты терьеров и овчарок. Когда-то они были любимцами аристократии, но сейчас порода также находится под угрозой исчезновения.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

