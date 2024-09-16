3 породы собак, которым грозит исчезновение

Существует множество пород собак, но не все из них известны и распространены. Некоторые из них находятся на грани исчезновения.
Эти охотничьи собаки с древней историей были верными спутниками шотландской знати на охотах. Несмотря на усилия собаководов, дирхаунды остаются редкостью.
С численностью около 1000 особей, оттерхаунды считаются одной из самых редких пород в Великобритании. Их изначально разводили для охоты на выдр, но после запрета этой охоты численность породы стремительно сократилась.
Компактные и активные, скай-терьеры сочетали в себе черты терьеров и овчарок. Когда-то они были любимцами аристократии, но сейчас порода также находится под угрозой исчезновения.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.