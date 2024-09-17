Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты стирки с уксусом: как сохранить цвет и свежесть вещей
Узбекистан и США подписали соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере
Чешская газовая компания NET4GAS выиграла суд у "Газпрома"
Почему опытные садоводы рекомендуют использовать в саду кофе: полезные советы
Минцифры поддерживает идею создать на "Госуслугах" раздел для владельцев собак и кошек
Рецепт тигровых креветок с чесноком и соевым соусом
Канатоходец Руз первым в мире по канату перешел из Азии в Европу
Volkswagen готовится к массовым сокращениям
Как правильно проверять машину перед каждой поездкой

Козы на деревьях: фермеры превращают природное явление в бизнес

В Марокко туристы платят за фото коз на деревьях
1:24
Зоосфера

В Марокко есть уникальное зрелище: козы, которые ловко карабкаются на деревья. Это не просто развлечение для туристов, а часть повседневной жизни местных фермеров и пастухов. Особенно козы любят дерево арганию, несмотря на его колючки. Забравшись на ветви, они поедают листья и плоды.

В Марокко туристы платят за фото коз на деревьях
Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Демиденко, CC BY-SA 4.0

После того как козы съедают мякоть плодов арганы, пастухи собирают оставшиеся семена. Эти косточки затем используют для получения арганового масла — ценного продукта, известного по всему миру своими полезными свойствами. Благодаря такому симбиозу выигрывают все: козы получают пищу, люди — масло, а деревья — новые ростки, поскольку семена, выпавшие из плодов, лучше прорастают после того, как козы их "обработают".

Однако эта традиция не обошлась без вмешательства бизнеса. Фотограф дикой природы Аарон Гекоски обнаружил, что некоторые фермеры используют коз как туристическую аттракцию. Животных специально загоняют на деревья, а с туристов взимают плату за фотографии. В некоторых местах на ветвях даже установлены специальные платформы, чтобы козам было удобнее стоять. Уставших животных быстро заменяют на свежих "моделей", превращая естественное поведение в бизнес.

Уточнения

Маро́кко (араб. المغربаль-Магриб, бербер. ⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⵓⵛ, фр. Maroc), официальное название — Короле́вство Маро́кко (араб. المملكة المغربيةаль-Мамля́кату ль-Магриби́я, бербер. ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ Тагльдит н лмгриб, фр. Royaume Du Maroc) — государство на крайнем западе Северной Африки.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта

Сочные, ароматные томаты — незаменимый ингредиент множества блюд. Чтобы наслаждаться этим вкусом круглый год, их важно правильно заготовить на зиму.

Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Избавляемся от накипи в чайнике с помощью простых и доступных домашних средств без химии
Как создать идеальный интерьер в 2025 году: минимализм, экология и цветовые всплески
Как создать идеальный интерьер в 2025 году: минимализм, экология и цветовые всплески
Последние материалы
Канатоходец Руз первым в мире по канату перешел из Азии в Европу
Volkswagen готовится к массовым сокращениям
Как правильно проверять машину перед каждой поездкой
Не дайте неприятностям испортить отпуск: инструкция по использованию страховки в поездке
В России ожидается снижение урожая зерна на 0,8 миллиона тонн
В Марокко туристы платят за фото коз на деревьях
Рубль становится популярнее в расчётах с Европой и Африкой
Как часто нужно использовать бальзам для губ?
Путешествие, о котором будут говорить: 4 самых впечатляющих необычных отеля
Опасные предметы интерьера: каких вещей не должно быть в доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.