Козы на деревьях: фермеры превращают природное явление в бизнес

В Марокко туристы платят за фото коз на деревьях

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Марокко есть уникальное зрелище: козы, которые ловко карабкаются на деревья. Это не просто развлечение для туристов, а часть повседневной жизни местных фермеров и пастухов. Особенно козы любят дерево арганию, несмотря на его колючки. Забравшись на ветви, они поедают листья и плоды.

Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Демиденко, CC BY-SA 4.0

После того как козы съедают мякоть плодов арганы, пастухи собирают оставшиеся семена. Эти косточки затем используют для получения арганового масла — ценного продукта, известного по всему миру своими полезными свойствами. Благодаря такому симбиозу выигрывают все: козы получают пищу, люди — масло, а деревья — новые ростки, поскольку семена, выпавшие из плодов, лучше прорастают после того, как козы их "обработают".

Однако эта традиция не обошлась без вмешательства бизнеса. Фотограф дикой природы Аарон Гекоски обнаружил, что некоторые фермеры используют коз как туристическую аттракцию. Животных специально загоняют на деревья, а с туристов взимают плату за фотографии. В некоторых местах на ветвях даже установлены специальные платформы, чтобы козам было удобнее стоять. Уставших животных быстро заменяют на свежих "моделей", превращая естественное поведение в бизнес.

Уточнения

Маро́кко (араб. المغرب‎ аль-Магриб, бербер. ⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⵓⵛ, фр. Maroc), официальное название — Короле́вство Маро́кко (араб. المملكة المغربية‎ аль-Мамля́кату ль-Магриби́я, бербер. ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ Тагльдит н лмгриб, фр. Royaume Du Maroc) — государство на крайнем западе Северной Африки.



