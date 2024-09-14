Кого россияне теряют чаще: собак или кошек?

"Ренессанс Страхование": большинство россиян хотя бы раз теряли питомцев

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследование, проведённое группой "Ренессанс Страхование", показало, что большинство россиян, а именно 85%, хотя бы раз в жизни теряли своих питомцев. Однако после потери лишь немногие из них предприняли меры, чтобы подобная ситуация не повторилась.

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Согласно исследованию, собак теряют чаще, чем кошек. 86% владельцев собак хотя бы раз в жизни теряли своего питомца, в то время как кошек — 71%. При этом почти половина опрошенных теряли своих питомцев неоднократно.

Наиболее распространённые причины потери собак — это прогулки без поводка (62% респондентов) и праздничные фейерверки, которые пугают животных и заставляют их убегать (49%). Также часто собаки теряются во время отдыха на даче, когда они остаются без присмотра и могут покинуть участок.

Кошки чаще всего теряются из-за самовыгула (67% владельцев хотя бы раз теряли своих питомцев из-за этой привычки). Также распространённой причиной потери кошек является отсутствие сеток на окнах (57% владельцев не имеют их в своих домах).

Исследование показало, что опыт потери питомца не всегда приводит к изменению подхода к обеспечению его безопасности. Например, многие владельцы кошек не видят ничего плохого в самостоятельном выгуле своих питомцев. Положительно относятся к самовыгулу 89% участников опроса.

Также только у каждого четвёртого животного (26%) на ошейнике есть адресник с указанием номера телефона. Среди владельцев кошек этот процент ещё ниже — всего 11%. Каждый третий хозяин кошки заявил, что сейчас по-прежнему периодически отпускает её на самостоятельную прогулку.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



