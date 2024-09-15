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Как подобрать собаку по знаку зодиака

Звезды подскажут: как выбрать идеальную собаку для каждого знака зодиака
2:42
Зоосфера » Собаки

Звезды могут влиять на многие аспекты нашей жизни, включая выбор питомца. Если вы задумываетесь о том, какая порода собаки лучше всего подойдет вашему знаку зодиака, астрологи утверждают, что стоит учитывать эти рекомендации при выборе четвероногого друга.

Звезды подскажут: как выбрать идеальную собаку для каждого знака зодиака
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Козерог

Козероги ценят порядок и стабильность, поэтому им подойдут умные и решительные собаки. Рассмотрите таких питомцев, как далматин, боксер или шиба-ину, которые могут стать верными спутниками для этого знака.

Телец

Телец предпочитает уют и безопасность, поэтому идеальным выбором станут спокойные и преданные собаки, такие как сенбернар или бернская овчарка.

Стрелец

Стрельцы активны и любят новые впечатления. Для них подойдет собака, которая может компенсировать их активность, например, золотистый ретривер.

Овен

Овны активны и энергичны, поэтому им лучше всего подойдет порода с такой же живостью. Джек Рассел терьер идеально соответствует этому знаку.

Рак

Ракам подойдут маленькие и семейные собаки, такие как чихуахуа, шпиц или даже питбуль, поскольку они ориентированы на семью и имеют чувствительный характер.

Дева

Девам подходят заботливые и надежные собаки, такие как бигл. Эта порода хорошо сочетается с трудолюбием и стремлением к выполнению задач, характерными для Дев.

Лев

Львы любят быть в центре внимания, поэтому им подойдут доминирующие породы, такие как пастушья собака или ротвейлер, которые могут соответствовать их сильной индивидуальности.

Скорпион

Скорпионам подойдет ротвейлер с его тихим, но сильным характером. Эта порода может справиться с сильной личностью Скорпиона и будет хорошим спутником.

Рыбы

Мопс — идеальный выбор для Рыб. Эти маленькие и игривые собаки ищут привязанности и признания, что соответствует чувствительному характеру Рыб.

Близнецы

Близнецы активны и социальны, поэтому им подойдет лабрадор. Эта дружелюбная порода идеально соответствует их активной и предприимчивой натуре.

Водолей

Водолеи ценят свободу и общение, поэтому хаски или аляскинский маламут станут отличными питомцами, которые будут чувствовать себя комфортно в группах и на свободе.

Весы

Весы стремятся к гармонии и балансу. Border Collie, с его умом и сильным характером, идеально подойдет этому знаку, требующему терпения и гармонии.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Зна́ки зодиа́ка — участки зодиакального пояса (12 секторов по 30°), которым астрология приписывает определённые метафизические свойства и использует при анализе гороскопов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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