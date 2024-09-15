Сочувствуют ли собаки нашему горю

Собаки всегда были рядом с человеком, выступая верными спутниками и друзьями. Эти четвероногие существа не только служат нам преданностью, но и обладают удивительной способностью улавливать и понимать наши эмоции.
Владельцы собак часто утверждают, что их питомцы умеют чувствовать и реагировать на их настроение. Когда хозяин переживает трудные времена, кажется, что собака интуитивно чувствует это и старается поддержать. Иногда может показаться, что питомец хочет утешить владельца своим присутствием и лаской, что вызывает ощущение глубокого эмоционального контакта.
Недавнее исследование Университета Голдсмит в Лондоне пролило свет на этот вопрос. Психологи Дебора Майер и Дженнифер Кастэнс провели эксперимент с участием 18 собак разных пород, имитируя человеческий плач. Результаты удивили: собаки проявляли беспокойство и заботу как по отношению к своим хозяевам, так и к незнакомым людям, когда слышали плач.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.