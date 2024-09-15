Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нехитрый, но действенный способ продлить плодоношение огурцов до заморозков
Какие пассажиры могут мешать начинающему водителю
Германия погружается в череду экономических потрясений
Группа энтузиастов добралась до Арктики на Cybertruck
Россияне до конца 2024-го будут играть с азиатскими сборными
Как снизить аллергию на кошек: советы и меры профилактики
США поставили Тайваню некачественное вооружение
Социальные расходы Украины на 2025 год сокращены на $1,2 млрд
Варка яиц без мучений: простой трюк для лёгкой очистки

Сочувствуют ли собаки нашему горю

Собаки могут проявлять сочувствие: что показало новое исследование
1:09
Зоосфера » Собаки

Собаки всегда были рядом с человеком, выступая верными спутниками и друзьями. Эти четвероногие существа не только служат нам преданностью, но и обладают удивительной способностью улавливать и понимать наши эмоции.

Собаки могут проявлять сочувствие: что показало новое исследование
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Способны ли собаки на сочувствие?

Владельцы собак часто утверждают, что их питомцы умеют чувствовать и реагировать на их настроение. Когда хозяин переживает трудные времена, кажется, что собака интуитивно чувствует это и старается поддержать. Иногда может показаться, что питомец хочет утешить владельца своим присутствием и лаской, что вызывает ощущение глубокого эмоционального контакта.

Научная точка зрения

Недавнее исследование Университета Голдсмит в Лондоне пролило свет на этот вопрос. Психологи Дебора Майер и Дженнифер Кастэнс провели эксперимент с участием 18 собак разных пород, имитируя человеческий плач. Результаты удивили: собаки проявляли беспокойство и заботу как по отношению к своим хозяевам, так и к незнакомым людям, когда слышали плач.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России Дмитрий Плотников
Американские экспортёры СПГ потеряли миллиарды после сокращения поставок СПГ в ЕС
Кабачки с рисом и грибами: вкусный и полезный гарнир, который может быть и самостоятельным блюдом
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Последние материалы
Какие пассажиры могут мешать начинающему водителю
Собаки могут проявлять сочувствие: что показало новое исследование
Германия погружается в череду экономических потрясений
Группа энтузиастов добралась до Арктики на Cybertruck
Россияне до конца 2024-го будут играть с азиатскими сборными
Как снизить аллергию на кошек: советы и меры профилактики
США поставили Тайваню некачественное вооружение
Социальные расходы Украины на 2025 год сокращены на $1,2 млрд
Варка яиц без мучений: простой трюк для лёгкой очистки
Секреты свежести: как поддерживать приятный аромат в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.