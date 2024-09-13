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В Британии опровергли миф о том, что метисы собак обладают лучшим здоровьем, чем их родительские породы

Британские учёные развеяли миф о крепком здоровье помесей разных пород собак
2:28
Зоосфера

Крупнейшее в истории исследование здоровья дизайнерских пород собак развенчало мифы о том, что они обладают лучшим здоровьем и более долгой жизнью по сравнению с чистокровными питомцами. Учёные Королевского ветеринарного колледжа (RVC) доказали, что общее состояние здоровья собак-метисов во многом зависит от здоровья их родителей. 

Британские учёные развеяли миф о крепком здоровье помесей разных пород собак
Фото: commons.wikimedia.org by TandDCrowell, CC BY-SA 4.0

BBC Science Focus Magazine пишет, что дизайнерские помеси собак, такие как кокапу, лабрадудль и кавапу, стали очень популярны в Великобритании за последнее десятилетие. Многие люди покупают их, потому что считают, что они гипоаллергенны, хорошо ладят с детьми и обладают хорошим здоровьем.

В исследовании участвовали 9402 владельца дизайнерских пород собак и их родительских пород (кокер-спаниель, лабрадор-ретривер, кинг-чарльз-спаниель и пудель). Они предоставили данные о здоровье своих питомцев, включая информацию о 57 распространённых заболеваниях собак.

Оказалось, что в 86,8% случаев заболевания не было никакой разницы между метисами и их родительскими породами. В остальных 13,2% случаев заболевания были разделены поровну между породами с более высоким и более низким риском.

Были выявлены и некоторые заметные различия. Например, все три дизайнерские породы имели более высокий риск ушных инфекций, чем их родительские породы. Кроме того, у кокапу был более высокий риск зуда кожи, чем у их родительских пород. Однако у лабрадудлей и кокапу был более низкий риск соскальзывания коленных чашечек, чем у их родительских пород.

Это исследование развеивает миф о том, что метисы более здоровы, чем их родительские породы. Оно также призывает владельцев при выборе собаки не ориентироваться на модные тенденции, а учитывать конкретные проблемы со здоровьем, размер породы и поведенческие особенности своих будущих питомцев.

Потенциальные владельцы домашних животных должны приобретать щенков или собак только у ответственных заводчиков, которые обеспечивают высокий уровень благополучия животных и разрешают посещение места, где содержатся щенки, предоставляя возможность увидеть их мать.

Уточнения

Лабрадудль (англ. labradoodle) — метис или породная группа собак, созданная путём скрещивания лабрадора-ретривера и пуделя. Термин «Лабрадудль» (Лабрадудель) впервые появился в 1955 году, но не был популярным до 1988 года, когда смесь была использована в качестве собаки-поводыря. Лабрадудли используются в канистерапии, поисково-спасательной службе. С лабрадудлями занимаются также и спортом: аджилити, фрисби, фристайл.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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