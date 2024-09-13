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В Госдуме предложили ограничить свободную продажу электрошоковых ошейников для собак

Депутат от партии "Новые люди" предложил ограничить оборот электроошейников в России
0:52
Зоосфера

В Государственной Думе предложили ограничить свободную продажу электрических ошейников для собак. Депутат от партии "Новые люди" Георгий Арапов направил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву предложение о законодательном ограничении оборота таких ошейников в России. 

Депутат от партии "Новые люди" предложил ограничить оборот электроошейников в России
Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, CC BY-SA 2.0

В своём письме депутат сослался на закон об ответственном обращении с животными, который гласит, что отношение к животным должно быть гуманным. Он подчеркнул, что использование электрошоковых ошейников может причинять животным страдания, что противоречит принципам законодательства об ответственном обращении с животными.

Георгий Арапов также отметил, что в некоторых странах подобные устройства запрещены. В России же электронные, ультразвуковые и спрей-ошейники свободно продаются на маркетплейсах.

Уточнения

Электрошоковое оружие — оружие, принцип действия которого основан на непосредственном действии электрического разряда на живую цель, одно из устройств для самообороны. Относится к классу оружия нелетального действия (ОНД)
Электрошоковое оружие бывает контактным (ЭШО, ЭШУ) и дистанционным (ДЭШО, ДЭШУ).

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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