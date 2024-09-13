В Госдуме предложили ограничить свободную продажу электрошоковых ошейников для собак

В Государственной Думе предложили ограничить свободную продажу электрических ошейников для собак. Депутат от партии "Новые люди" Георгий Арапов направил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву предложение о законодательном ограничении оборота таких ошейников в России.
В своём письме депутат сослался на закон об ответственном обращении с животными, который гласит, что отношение к животным должно быть гуманным. Он подчеркнул, что использование электрошоковых ошейников может причинять животным страдания, что противоречит принципам законодательства об ответственном обращении с животными.
Георгий Арапов также отметил, что в некоторых странах подобные устройства запрещены. В России же электронные, ультразвуковые и спрей-ошейники свободно продаются на маркетплейсах.
Электрошоковое оружие — оружие, принцип действия которого основан на непосредственном действии электрического разряда на живую цель, одно из устройств для самообороны. Относится к классу оружия нелетального действия (ОНД)
Электрошоковое оружие бывает контактным (ЭШО, ЭШУ) и дистанционным (ДЭШО, ДЭШУ).
Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.