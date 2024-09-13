Эксперт назвал симптомы, которые укажут на опасное заболевание у немецкой овчарки

Лишний вес и скользкий пол могут привести к дисплазии тазобедренных суставов у питомца

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кандидат ветеринарных наук, главный врач сети ветеринарных центров "МЕДВЕТ" и член комиссии Российской кинологической федерации по ветеринарии Илья Вилковыский рассказал о дисплазии тазобедренных суставов у немецких овчарок.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman, PDM

Собаки этой породы наиболее склонны к данному заболеванию. Эксперт отметил, что это болезнь может быть вызвана не только генетическими проблемами, но и лишним весом или даже скользким полом. Самая ранняя диагностика начинается в 4 месяца, но официальный диагноз ставится только с 12-месячного возраста.

Среди симптомов, которые могут указывать на дисплазию у овчарки, эксперт назвал быструю утомляемость, отсутствие желания долго играть с другими собаками или идти на длительную дистанцию, виляние, атрофию или гипотрофию мышц, изгиб спины и Х-образную постановку задних конечностей.

Чтобы поставить диагноз, необходимо расслабить мышцы собаки с помощью седации и сделать снимок, уложив её правильно. Многие владельцы делают неправильную укладку, из-за чего ставят неправильные диагнозы. Это может привести к тому, что больные собаки будут активно участвовать в разведении.

По требованиям Российской кинологической федерации (РКФ), для получения допуска к разведению немецких овчарок должны быть результаты рентгенологического исследования на дисплазию тазобедренного сустава.

Уточнения

Дисплази́я (от греч. δυσ dys — нарушение + πλάθω plaseo — образую), или Дисгенези́я (от греч. δυσ dys — нарушение + др.-греч. γένεσις — «происхождение», «возникновение») — неправильное формирование той или иной живой ткани эмбриона, также неправильное развитие тканей, органов или частей тела[уточнить].

Это общее название последствий неправильного формирования в процессе эмбриогенеза и постнатальном периоде отдельных частей, органов или тканей организма, изменения размера, формы и строения клеток, тканей или целых органов. Обычно дисплазия врождённая, но может проявиться после рождения или даже во взрослом возрасте.

