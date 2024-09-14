Почему кошки откликаются на "кис-кис"

Почему кошки реагируют на"кис-кис": наука и психология

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Звук "кис-кис" знаком каждому владельцу кошек в русскоговорящих странах. Этот простой призыв с удивительной легкостью привлекает внимание питомцев, заставляя их повернуть головы или подойти. Но почему именно этот звук столь эффективен?

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Как работает "кис-кис" с научной точки зрения

Ключ к пониманию этого феномена лежит в ассоциативном обучении. Кошки, как и другие животные, формируют связи между стимулами и событиями. Когда владелец регулярно произносит "кис-кис" перед кормлением или лаской, у кошки развивается условный рефлекс: она связывает этот звук с положительными последствиями. Со временем один звук вызывает реакцию, даже если за ним не следует мгновенная награда.

Психология восприятия звуков

Кошки обладают невероятно чутким слухом, особенно к высоким звукам. "Кис-кис" и его аналоги часто произносятся на высокой ноте, которая легко воспринимается животным. Интонация также играет важную роль — дружелюбный тон создает ассоциацию с позитивом и безопасностью, побуждая кошку реагировать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

