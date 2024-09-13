Кот, который весит 17 кг, хотел сбежать из приюта

Ветврач из Перми рассказала, как большой кот предпринял попытки побега

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В Перми во время посещения ветеринаров пытался сбежать кот, который веси 17 (!) килограммов. Ветврач Екатерина Бедакова в Telegram-канале опубликовала его фото, сообщает properm.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, PDM

"Крошик… Устроил нам сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но… после порции корма подобрел", — написала девушка.

По словам ветврача, уже порядка двух недель её атакуют журналисты, а клиники размещают видео из их реабилитационного центра под своими именем. Екатерина Бедакова отметила, что никто не интересуется как помочь животному.

Ранее для кота составила программу реабилитации, чтобы он сбросил вес. Эта программа включает занятия на водной беговой дорожке. Планируется, что на похудение уйдёт более 1 года.

Фото использовано в качестве иллюстрации.