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Разрушение стереотипов о собаках: правда, которая вас удивит

Три распространённых мифа о собаках: что правда, а что нет
1:37
Зоосфера

Собаки — наши верные спутники на протяжении тысячелетий, но даже при такой длительной истории взаимодействия с ними мы не можем утверждать, что знаем о своих питомцах всё. Наоборот, часто мы продолжаем верить в мифы, которые давно следовало бы развеять.

Три распространённых мифа о собаках: что правда, а что нет
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Собака верна одному хозяину всю жизнь

Этот стереотип глубоко укоренился в нашем сознании, и в его основе лежат трогательные истории, достойные книг и фильмов. Но, по правде говоря, подобная преданность скорее исключение, чем правило. Собаки — умные и гибкие создания, которые могут адаптироваться к новым условиям и хозяевам. Как отмечают эксперты, большинство животных способны привязаться к новому владельцу и чувствовать себя вполне комфортно в других обстоятельствах.

Собаки не чувствуют холода

Это опасное заблуждение, которое может привести к серьёзным проблемам со здоровьем у питомцев. Только собаки, специально выведенные для жизни в суровых климатических условиях, могут нормально переносить холод. Все остальные животные, особенно короткошёрстные породы, чувствуют холод очень сильно и могут заболеть при длительном нахождении на улице зимой.

Собаки не понимают человеческую речь

Многие люди ошибочно полагают, что их питомцы не понимают, что им говорят. На самом деле исследования показывают, что собаки могут распознавать сотни слов. Это значит, что псы не просто понимают команды, но и способны улавливать суть того, о чём мы говорим.

Уточнения

Соба́ка домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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