Осторожно: самые своенравные кошки, которые могут вас удивить

Особенности содержания чаузи, саванны и других непростых пород кошек

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — одни из самых загадочных домашних животных. Каждая порода этих усатых любимцев обладает своими уникальными чертами характера и повадками. Однако некоторые породы могут оказаться довольно непростыми в содержании из-за своего своенравного характера.

Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

Сегодня мы расскажем о нескольких породах кошек, которые требуют особого подхода в уходе и воспитании. Эти питомцы могут вызывать сложности даже у опытных владельцев, поэтому важно знать их особенности, чтобы избежать возможных проблем.

Чаузи

Эта порода кошек с дикими корнями отличается непокорным характером. Чаузи известны своей агрессивностью и преданностью только одному хозяину. Если кто-то обидит такую кошку, она может не забыть этого и проявить мстительность — будь то повреждение вещей или другие неприятности.

Саванна

Саванна — порода, которая привлекает своим экзотическим внешним видом. Эта кошка появилась благодаря скрещиванию домашней кошки с африканским сервалом. Но не стоит обольщаться её красотой — саванны могут быть весьма капризны и громко выражать недовольство. Эти питомцы склонны к ревности, поэтому их лучше не оставлять наедине с детьми или другими животными.

Сибирская кошка

Сибиряки славятся своей пушистой шерстью и грацией, но за этим обаянием скрываются охотничьи инстинкты. Они могут не только ловить мышей, но и проявлять агрессию по отношению к людям и другим питомцам. Кроме того, сибирские кошки плохо переносят шум, вибрации и яркий свет, что делает их особенно чувствительными к окружающей обстановке.

Сиамская кошка

Сиамские кошки обладают ярким темпераментом и не переносят равнодушия. Они любят внимание хозяина и готовы громко выражать своё недовольство в случае игнорирования. Эта порода отличается недоверием к посторонним людям и может проявлять агрессию в форме укусов или резкого мяуканья.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Саванна — порода кошек. Гибрид домашней кошки и сервала. Эту породу начали разводить в США в 2001 году. Селекционеры стремились создать домашнюю кошку большого размера с экзотическим диким окрасом, но с покладистым характером.

