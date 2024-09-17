Как отучить кошку лазить по шторам: советы для хозяев

Простые способы отучить кошку лазить по шторам

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с ситуацией, когда их любимцы обожают взбираться на шторы, чем вызывают немалое раздражение. Это не удивительно — зрелище того, как пушистый питомец портит дорогие занавески, явно не приносит радости. Но есть хорошие новости: с этой привычкой можно справиться, и сделать это довольно легко.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0

Игрушки и специальные конструкции для кошек

Часто причина, по которой кошки выбирают шторы для своих "скалолазных" упражнений, банальна — им просто скучно, и они не знают, куда девать свою энергию. В таком случае вам стоит обеспечить своего питомца игрушками и другими увлекательными занятиями. Отличным решением будут полочки на стенах, на которые кошка сможет взбираться, или даже подвешенный канат. Когда у кошки появится альтернатива, шторы перестанут быть для неё таким привлекательным "аттракционом".

Отпугиватели

Если игрушки и специальные конструкции не помогли, и кошка всё ещё не может оторваться от занавесок, можно попробовать безопасные отпугиватели. Один из вариантов — устройства на сжатом воздухе. Они не причинят питомцу вреда, но помогут защитить шторы от коготков.

Апельсиновый сок — натуральное решение

Если вам не хочется покупать специальные устройства, есть ещё один эффективный и натуральный метод. Используйте обычный распылитель, заполненный апельсиновым или лимонным соком. Несколько капель на шторы создадут запах, который кошке будет неприятен. После этого пушистый проказник вряд ли захочет приближаться к занавескам.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

