Секреты здорового питания для кошек: что лучше — сухой или влажный корм

Сухие корма для домашних животных давно завоевали популярность благодаря своей удобности и простоте использования. Достаточно просто насыпать корм в миску и предоставить питомцу доступ к свежей воде. Однако влажные консервы с мясом тоже имеют своих поклонников среди животных. Они не менее полезны, но каждый тип корма имеет свои плюсы и минусы. Возникает вопрос: можно ли совмещать оба типа пищи?
Этот вид кормов удобен и прост в использовании. Он содержит все необходимые питательные вещества в сбалансированном виде и помогает поддерживать здоровье зубов у животных. Однако, для старых или больных кошек он может оказаться слишком твёрдым и трудным для пережёвывания.
Основное преимущество влажного корма — высокое содержание воды, что помогает поддерживать гидратацию организма и снижает риск возникновения запоров. Этот вид пищи подходит для кошек всех возрастов. Однако его нельзя оставлять в миске надолго: спустя некоторое время корм засыхает, и питомец уже не захочет его есть. Кроме того, влажные корма не способствуют очистке зубов, что со временем может привести к проблемам с дёснами.
Эксперты советуют кормить питомцев сухими и влажными кормами в разное время, но обязательно придерживаться продукции одного производителя и одной линейки. Например, если сухой корм сделан на основе мяса птицы, то и влажный корм должен быть с аналогичным составом. Важно не смешивать разные виды кормов в одной миске — это может нарушить баланс питательных веществ и не понравится самому питомцу. Кроме того, важно учитывать рекомендации ветеринара, особенно если у питомца есть особенные потребности в питании.
Ко́шка— домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.