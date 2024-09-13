Заблуждения о кошках, которые давно пора развеять

Какие мифы о кошках до сих пор вводят нас в заблуждение

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки кажутся многим людям привычными и понятными, ведь знакомство с ними начинается ещё в детстве. Однако даже при этом вокруг этих домашних любимцев сохраняется множество заблуждений.

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Кошки любят только себя

Этот стереотип может показаться верным, если у хозяина не сложились доверительные отношения с питомцем. В таком случае действительно можно забыть о взаимной привязанности. Но чаще всего кошки испытывают явную симпатию к своим владельцам. Эксперты подтверждают: кошки способны на искреннюю привязанность.

Кошки сами справляются с болезнями благодаря крепкому здоровью

Этот миф особенно опасен для здоровья кошки. Не стоит полагаться на то, что питомец сможет самостоятельно справиться с болезнью. Напротив, есть ситуации, когда ветеринарная помощь необходима срочно. Если вы заметили, что кошка стала мало есть, отказывается от воды, прячется или выглядит нездоровой, немедленно обращайтесь к специалисту. В таких случаях нельзя терять время.

Кошки глупее собак

Нередко считают, что кошки уступают собакам в интеллекте, поскольку не поддаются обучению командам. Однако это заблуждение. Кошки просто более независимы и не видят смысла в выполнении трюков ради человека. Их ум заключается в способности находить решения, не следуя привычным стандартам.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

