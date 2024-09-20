Обновите стиль вашего питомца: наряды, которые привлекут внимание

Новинки для собак: от необычной одежды до кормового пистолета

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы хотите побаловать своего любимого пёсика стильными обновками и одновременно подарить себе положительные эмоции, стоит обратить внимание на нашу подборку товаров для питомцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одежда с эффектом 3D

Для тех, чьи питомцы любят привлекать внимание или часто появляются на фото в соцсетях, отличным выбором станет объёмная одежда с эффектом 3D. Дизайнеры создают уникальные наряды для собак, превращая их в пиратов, разбойников или даже фантастических существ. Такой образ идеально подойдёт для семейных праздников, вечеринок или тематических фотосессий, привнося в них нотку веселья и креативности.

Очки в стиле ретро

Ни один модный наряд не обходится без стильных аксессуаров. Ретроочки для собак — идеальный выбор, если вы хотите подчеркнуть уникальный стиль вашего питомца. Эти аксессуары отлично сочетаются с любым образом, а благодаря разнообразию цветовых решений вы легко подберёте очки, подходящие к окрасу вашего четвероногого друга.

Кормовой пистолет

Когда ваш питомец выглядит безупречно в своих новых нарядах, самое время позаботиться о его питании. В этом поможет необычное устройство для подачи сухого корма, которое напоминает пистолет. Заправьте его кормом, нажмите кнопку — и ваше животное с удовольствием будет ловить лакомства на лету. Такая игра не только принесёт собаке радость, но и поможет поддерживать её в хорошей физической форме.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. Они приносят ему пользу либо как источник материальных благ и услуг, либо как животные-компаньоны, скрашивающие его досуг. Множество домашних животных легко размножаются. Проводя селекцию, человек может контролировать их размножение и признаки, которые они передают своему потомству.



Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.

