Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь

Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие исследователи и сторонники восточных учений полагают, что цвет шерсти кошки способен рассказать о характере её владельца и даже повлиять на различные аспекты его жизни.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Восточные философии утверждают, что животные разных цветов излучают различные энергии, каждая из которых влияет на определённые жизненные сферы. Например, одни питомцы способны улучшить финансовое положение, другие укрепляют семейные отношения, а третьи благоприятно воздействуют на все аспекты жизни.

Давайте разберёмся, что может рассказать цвет шерсти вашего кота, и как он может повлиять на ваш дом.

Рыжая кошка

Питомцы с рыжей шерстью приносят финансовую стабильность, поскольку их окрас символизирует золото. Они способствуют успеху в поиске работы, деловых переговорах и защищают дом от денежных потерь.

Чёрная кошка

Несмотря на суеверия, чёрные кошки являются одними из самых благоприятных животных для семьи. Они охраняют дом от сглаза, болезней и прочих неприятностей, улучшая атмосферу в доме и во всех сферах жизни. Если чёрная кошка сама нашла ваш дом, это хороший знак, и её стоит приютить.

Белые и серые кошки

Завести белую или серую кошку рекомендуется тем, кто сталкивается с проблемами в личной жизни или отношениях. Эти питомцы помогают устранить разногласия, способствуют гармонии и ускоряют примирения.

Разноцветные кошки

Трёхцветные кошки считаются настоящим подарком судьбы. Их владельцы, как правило, счастливы и уверенно идут по жизни. В Японии такие кошки наделены особым почётом, а в прошлом их особенно ценили моряки, считая их амулетами удачи.

Уточнения

Ко́шка— домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

