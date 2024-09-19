Многие исследователи и сторонники восточных учений полагают, что цвет шерсти кошки способен рассказать о характере её владельца и даже повлиять на различные аспекты его жизни.
Восточные философии утверждают, что животные разных цветов излучают различные энергии, каждая из которых влияет на определённые жизненные сферы. Например, одни питомцы способны улучшить финансовое положение, другие укрепляют семейные отношения, а третьи благоприятно воздействуют на все аспекты жизни.
Давайте разберёмся, что может рассказать цвет шерсти вашего кота, и как он может повлиять на ваш дом.
Питомцы с рыжей шерстью приносят финансовую стабильность, поскольку их окрас символизирует золото. Они способствуют успеху в поиске работы, деловых переговорах и защищают дом от денежных потерь.
Несмотря на суеверия, чёрные кошки являются одними из самых благоприятных животных для семьи. Они охраняют дом от сглаза, болезней и прочих неприятностей, улучшая атмосферу в доме и во всех сферах жизни. Если чёрная кошка сама нашла ваш дом, это хороший знак, и её стоит приютить.
Завести белую или серую кошку рекомендуется тем, кто сталкивается с проблемами в личной жизни или отношениях. Эти питомцы помогают устранить разногласия, способствуют гармонии и ускоряют примирения.
Трёхцветные кошки считаются настоящим подарком судьбы. Их владельцы, как правило, счастливы и уверенно идут по жизни. В Японии такие кошки наделены особым почётом, а в прошлом их особенно ценили моряки, считая их амулетами удачи.
Ко́шка— домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.