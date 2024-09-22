Как приучить собаку к зимней одежде: советы кинологов

Густая шерсть у собаки не всегда означает, что ей не страшны зимние морозы. Многие породы вовсе не способны выдерживать холодные температуры, не говоря уже о сне в сугробах. Поэтому в зимний период необходимо позаботиться об одежде для питомца. Однако не всё так просто: собаку нужно ещё приучить к носке жилетов и комбинезонов.
Как правильно подготовить собаку к ношению одежды? Не стоит ожидать, что питомцу сразу понравится новая одежда. Важно проявить терпение и не спешить. Нужно понимать, что собака должна не только привыкнуть к процессу одевания, но и к самой одежде.
Лучше всего начать подготовку дома, в спокойной обстановке. Важно дать собаке время изучить и обнюхать обновку, не проявляя излишней настойчивости. За хорошее поведение питомца стоит поощрить лакомством.
Что касается самой одежды, то предпочтение следует отдавать комбинезонам. А для некоторых собак, особенно мелких пород, может потребоваться и обувь, чтобы защитить лапы от холода и реагентов.
Соба́ка— домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.