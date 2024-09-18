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Основные причины рвоты у кошек: на что обратить внимание владельцам

Почему кошку может рвать каждый день: основные факторы
1:34
Зоосфера

Если ваши кошка или кот иногда испытывает рвоту несколько раз в месяц, не стоит паниковать — это нормально. Но если это происходит ежедневно, самое время задуматься о визите к ветеринару.

Почему кошку может рвать каждый день: основные факторы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одной из частых причин рвоты может быть скопившаяся в желудке шерсть, хотя иногда виной могут быть токсичные вещества. Не исключены и заболевания, которые требуют внимания.

Эксперты выделяют основные причины рвоты у кошек и котов:

  1. Способ приёма пищи. Если ваш питомец слишком быстро ест или потребляет слишком много пищи за один раз, это может быть причиной рвоты. В таком случае питомец, скорее всего, здоров, а рвота возникает из-за непереваренной пищи.
  2. Аллергия на корм. Чаще всего это реакция на говядину, рыбу или курицу. В таких случаях поможет специальная диета, рекомендованная ветеринаром.
  3. Пищевое отравление. Токсины могут попасть в организм питомца через человеческие лекарства, бытовые чистящие средства, инсектициды или даже комнатные растения.
  4. Заболевания. Воспалительные процессы в кишечнике могут вызывать рвоту, которая сопровождается потерей веса и диареей. Это могут быть такие заболевания, как гастрит, энтерит, колит, панкреатит, почечная недостаточность, диабет, гипертиреоз и другие патологии. Точный диагноз и лечение может назначить только ветеринар.

Уточнения

Рвота — рефлекторное извержение содержимого (эвакуация) желудка (иногда и двенадцатиперстной кишки) через рот (нередко и через нос). 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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