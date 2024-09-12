Корги, бульдоги, ши-тцу и еще 5 пород, которые плохо плавают

Держите их подальше от воды: названы 8 пород собак, которые очень плохо плавают

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

У всех собак есть инстинкт к плаванию. Однако некоторым породам из-за особенностей анатомии очень трудно держаться на плаву. Они плавают с большим трудом и недолго. Рассказываем, каких питомцев лучше держать подальше от водоёмов, чтобы они не утонули.

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Бассет-хаунд

Большая голова и короткие лапы делают из бассет-хаунда плохого пловца, а большие висячие уши добавляют ещё больше проблем. К тому же в них может попасть инфекция, если вода проникнет в слуховой проход.

Бульдог

Из-за плоской морды, характерной для всех пород бульдогов, вода легко попадает им в нос, и собака начинает захлёбываться. Мешают держаться на плаву и бочкообразное тело и короткие лапы собаки.

Боксер

Сплющенная морда, как и бульдога, увеличивает для боксёра риск захлебнуться. К тому же у породы не самые выносливые лёгкие, и при долгом плавании собака начнёт задыхаться.

Корги

Бочкообразная грудь, удлинённое тело и короткие лапы не оставляют корги шансов на то, чтобы долго держаться на воде. Не понимая этого, питомец может проявлять горячее желание искупаться, поэтому лучшее надеть на него спасательный жилет.

Бультерьер

Прирождённые бегуны, бультерьеры при этом очень плохо плавают. Глубокая грудь, большая голова и короткие лапы не дадут собаке долго оставаться на плаву.

Ши-тцу

В холодной воде крохотная ши-тцу может легко простудиться. Лохматая шерсть, намокая, тянет животное на дно, а короткие лапы не приспособлены к тому, чтобы грести.

Мопс

Бочкообразная анатомия и сплющенная морда мопса, которые так умиляют людей, делают собаку совершенно неприспособленной к плаванью. Чтобы дышать в воде, собаке приходится задирать голову вверх, из-за чего тело начинает тонуть. Если вы отдыхаете с мопсом рядом с водоёмом, обязательно наденьте на питомца спасательный жилет.

Такса

Как и корги, из-за длинного тела и коротких лап таксам требуется много усилий, чтобы держаться на воде. Если хотите устроить водные игры с этой породой, ограничьтесь детским бассейном или разбрызгивателем.

Уточнения

Вельш-ко́рги — породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса.



Та́кса (нем. Dachshund, dackel) — порода южно-немецких норных охотничьих собак.



Бультерьер (англ. bull terrier, от bull — бык и terrier — терьер) — порода собак, относящаяся к группе терьеров.



Ши-тцу́ (собака-лев, собачка-хризантема) — одна из древнейших пород собак. В русском языке встречаются также названия ши-тсу, шитцу.



Неме́цкий боксёр или просто боксёр (нем. Deutscher Boxer) — выведенная в Германии порода короткошёрстных служебных собак среднего размера.

