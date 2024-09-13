Топ-3 самых больших пород собак

Собаки-гиганты: самые большие породы

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы ищете верного друга и готовы к большим размерам, эти породы собак могут стать идеальными компаньонами. Мы расскажем о трех самых больших породах собак в мире.

Фото: flickr.com by Fido Factor, CC BY-SA 2.0

1. Ньюфаундленд

Эти собаки могут весить до 70 кг и более! Ньюфаундленды известны своей добротой и умеют хорошо плавать.

2. Ирландский волкодав

Эта порода считается самой высокой в мире — рост некоторых представителей может достигать 90 см в холке! Ирландские волкодавы известны своим спокойным нравом и преданностью.

3. Мастиф

Мастифы — одни из самых больших собак, их вес может превышать 100 кг! Несмотря на внушительные размеры, они обладают дружелюбным характером и являются отличными защитниками.

Уточнения

Ньюфа́ундленд — порода собак, первоначально использовавшаяся как рабочая собака в Канаде. Это большие собаки с длинной густой чёрной, коричневой или черно-белой шерстью.



Ирландский волкодав (англ. Irish wolfhound, ирл. Cú Faoil) — порода охотничьих собак. Одна из самых больших собак в мире.



Тибетский мастиф (тиб. དོ་ཁྱི, кит. 藏獒) — порода собак.

