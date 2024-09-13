Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МИД Индии сообщил об увольнении 45 своих граждан из армии России
19 сентября в Московском молодежном театре пройдет премьера "Мертвых душ"
Мясо, тушённое в томатном соусе с черносливом — получится очень вкусно
"Манчестер Сити" обвиняют в 115 нарушениях
Основные причины биения педали тормоза
Адвокат Галанцева: Кате Лель от Кушанашвили нужны не 6,5 млн рублей, а извинения
Как себя чувствует турист в Грузии после удара молнии
Как фитонциды помогают укрепить сердечно-сосудистую систему
Опубликована карта городов России, до которых могут долететь ракеты США и НАТО

Топ-3 самых больших пород собак

Собаки-гиганты: самые большие породы
0:54
Зоосфера » Собаки

Если вы ищете верного друга и готовы к большим размерам, эти породы собак могут стать идеальными компаньонами. Мы расскажем о трех самых больших породах собак в мире.

Собаки-гиганты: самые большие породы
Фото: flickr.com by Fido Factor, CC BY-SA 2.0

1. Ньюфаундленд

Эти собаки могут весить до 70 кг и более! Ньюфаундленды известны своей добротой и умеют хорошо плавать.

2. Ирландский волкодав

Эта порода считается самой высокой в мире — рост некоторых представителей может достигать 90 см в холке! Ирландские волкодавы известны своим спокойным нравом и преданностью.

3. Мастиф

Мастифы — одни из самых больших собак, их вес может превышать 100 кг! Несмотря на внушительные размеры, они обладают дружелюбным характером и являются отличными защитниками.

Уточнения

Ньюфа́ундленд — порода собак, первоначально использовавшаяся как рабочая собака в Канаде. Это большие собаки с длинной густой чёрной, коричневой или черно-белой шерстью.

Ирландский волкодав (англ. Irish wolfhound, ирл. Cú Faoil) — порода охотничьих собак. Одна из самых больших собак в мире. 

Тибетский мастиф (тиб. དོ་ཁྱི, кит. 藏獒) — порода собак.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России

Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.

Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Су-57. Российский могучий властелин современного неба
Мощь и изящество. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает поступать в армию России
Какие цвета маникюра станут фаворитами этой осени: обзор модных оттенков сезона
Самые дорогие породы собак: топ-3
Немецкая САУ Pzh-2000 в ВСУ. Износ, запчасти, два ствола Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Хотите больше чеснока? Узнайте, как обычная зола поможет увеличить урожай
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Как подготовить дачу к зиме, чтобы весной не страдать от слизней
Как подготовить дачу к зиме, чтобы весной не страдать от слизней
Последние материалы
Опубликована карта городов России, до которых могут долететь ракеты США и НАТО
Сравнение Hyundai Palisade с китайскими конкурентами
Синдром раздражённого кишечника: симптомы и лечение
Переходный возраст: как помочь подростку пережить сложный этап формирования личности
Сложные манипуляции: почему вами манипулируют токсичные люди. Как им противостоять
Как муравьи стали защитниками растений в древние времена
Бывшего футболиста "Сельты" осудили за домогательства
Mastercard объявила о покупке компании в сфере кибербезопасности
Три года на освоение земли: что нужно знать владельцам участков
Советы по украшению домашней выпечки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.