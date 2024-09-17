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Почему не только собаки: коты, которые обожают приносить мячик

Сиамские, бирманские и тонкинские кошки — чем они отличаются в играх
1:08
Зоосфера

Исследование американских учёных показало, что не только собаки, но и кошки с удовольствием играют в "принеси мячик". В ходе опроса более 8 тысяч владельцев кошек и 74 тысяч собаководов выяснилось, что 78% собак обожают эту игру. Но что удивительно — её любят и 41% кошек.

Сиамские, бирманские и тонкинские кошки — чем они отличаются в играх
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Причём среди кошек чаще играют в "принеси мяч" молодые и энергичные питомцы, которые живут в доме. У возрастных или больных животных, а также у самок и тех, кто делит дом с другими собаками, эта игра менее популярна. Также оказалось, что играет роль порода: сиамские, бирманские и тонкинские кошки особенно увлечены этой активностью.

Интересно, что, в отличие от собак, кошкам не нужно специальное обучение или команда от хозяина, чтобы приносить предметы. Это скорее их природный инстинкт. Более того, кошки нередко сами инициируют игру и заканчивают её по своему желанию, что делает их ещё более независимыми в сравнении с собаками.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
 
 

Священная бирма (SBI Бирма́нская ко́шка) — порода полудлинношёрстных кошек колор-пойнтового окраса, которая по одной из легенд ведёт своё происхождение из Бирмы. Её не следует путать с бурманской кошкой, которая является отдельной породой короткошёрстных кошек.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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