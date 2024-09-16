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Умерла крупнейшая золотая рыбка в мире: история Морковки

В пруду Bluewater Lakes во Франции умерла самая большая золотая рыбка
1:04
Зоосфера

Оранжевый гигантский карп по кличке Морковка (Carrot) умер в пруду Bluewater Lakes, расположенном в Шампани. Возраст этой легендарной рыбы, по предположениям, составлял около 20 лет.

В пруду Bluewater Lakes во Франции умерла самая большая золотая рыбка
Фото: flickr.com by LASZLO ILYES

Морковка стала известной благодаря своему яркому окрасу и внушительным размерам — рыба весила целых 30 килограммов. Её необычная внешность и размеры привлекали в Шампань многих рыболовов, которые приезжали специально, чтобы поймать этого обитателя пруда и затем отпустить его обратно в воду.

После смерти карпа его похоронили неподалёку от пруда, установив мемориальную доску в память о знаменитом обитателе. Но Морковка успела оставить после себя потомство: у неё двое мальков, один из которых уже достиг 18 килограммов.

Ранее в индийском штате Западная Бенгалия выловили редкую рыбу вида Telia Bhola. Три пойманные рыбы весом в 40 кг были проданы на аукционе за 340 тысяч рублей.

 

Уточнения

Шампа́нь — Арде́нны (фр  Champagne-Ardenne) — бывший регион на северо-востоке Франции. С 1 января 2016 года является частью региона Гранд-Эст. Регион граничил с Бельгией на севере, с регионами Пикардия и Иль-де-Франс на западе, с Бургундией на юге, а на востоке — с регионами Франш-Конте и Лотарингия.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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