Самые дорогие породы собак: топ-3

Эти собаки стоят как квартира в Москве: топ-3 пород

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вы когда-нибудь задумывались, сколько стоят самые экзотические и редкие породы собак? Узнайте о трех самых дорогих породах.

Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, CC BY-SA 2.0

1. Тибетский мастиф

Эта порода может стоить от 3000 до 2 миллионов долларов! Они известны своим мощным телосложением и защитными инстинктами.

2. Чау-чау

С редким голубым языком и пушистой шерстью, цена на чау-чау колеблется от 3000 до 8500 долларов. Эти собаки известны своим независимым характером.

3. Самоед

Эти милые собаки с белоснежной шерстью стоят от 4000 до 11 000 долларов. Они дружелюбны и прекрасно подходят для семейных пар.

Уточнения

Тибетский мастиф (тиб. དོ་ཁྱི, кит. 藏獒) — порода собак.



Чау-чау (англ. chow-chow; кит. упр. 松狮犬, палл. сунши-цюань, буквально: «собака — лохматый лев», также кит. упр. 唐犬, палл. тан-цюань, буквально: «собака династии Тан») — сторожевая собака, компаньон, одна из древнейших пород собак.



Самое́дская соба́ка (самое́д, самое́дский шпиц, са́мми) — одна из древнейших пород собак, которая относится к примитивным (аборигенным) породам. Происходит с Крайнего Севера Евразии. Существует 7 стандартов породы: английский, FCI, американский, канадский, австралийский, новозеландский и ЮАР.

