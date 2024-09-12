Самые дорогие породы собак: топ-3

Вы когда-нибудь задумывались, сколько стоят самые экзотические и редкие породы собак? Узнайте о трех самых дорогих породах.
Эта порода может стоить от 3000 до 2 миллионов долларов! Они известны своим мощным телосложением и защитными инстинктами.
С редким голубым языком и пушистой шерстью, цена на чау-чау колеблется от 3000 до 8500 долларов. Эти собаки известны своим независимым характером.
Эти милые собаки с белоснежной шерстью стоят от 4000 до 11 000 долларов. Они дружелюбны и прекрасно подходят для семейных пар.
Тибетский мастиф (тиб. དོ་ཁྱི, кит. 藏獒) — порода собак.
Чау-чау (англ. chow-chow; кит. упр. 松狮犬, палл. сунши-цюань, буквально: «собака — лохматый лев», также кит. упр. 唐犬, палл. тан-цюань, буквально: «собака династии Тан») — сторожевая собака, компаньон, одна из древнейших пород собак.
Самое́дская соба́ка (самое́д, самое́дский шпиц, са́мми) — одна из древнейших пород собак, которая относится к примитивным (аборигенным) породам. Происходит с Крайнего Севера Евразии. Существует 7 стандартов породы: английский, FCI, американский, канадский, австралийский, новозеландский и ЮАР.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.