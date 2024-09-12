Чем кормить старую кошку

С возрастом наши пушистые друзья становятся более привередливыми в еде. Но что же на самом деле нужно старой кошке для здоровья и долголетия? Узнайте, как правильно выбрать рацион для вашего любимца!
У пожилых кошек часто возникают проблемы с зубами. Выбирайте мягкий или влажный корм, который будет легче жевать.
С возрастом метаболизм замедляется. Обратите внимание на корма с пониженным содержанием калорий, чтобы избежать лишнего веса у кошки.
Многие производители предлагают корма, разработанные специально для стареющих кошек. Они содержат необходимые витамины и минералы для поддержания здоровья.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.