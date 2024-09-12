Чем кормить старую кошку

Питание пожилой кошки: что добавить в её рацион для здоровья

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

С возрастом наши пушистые друзья становятся более привередливыми в еде. Но что же на самом деле нужно старой кошке для здоровья и долголетия? Узнайте, как правильно выбрать рацион для вашего любимца!

Фото: wikimapia by Atasoy.emrah, CC BY-SA 4.0

1. Проблемы с зубами

У пожилых кошек часто возникают проблемы с зубами. Выбирайте мягкий или влажный корм, который будет легче жевать.

2. Снижение активности

С возрастом метаболизм замедляется. Обратите внимание на корма с пониженным содержанием калорий, чтобы избежать лишнего веса у кошки.

3. Специальные формулы

Многие производители предлагают корма, разработанные специально для стареющих кошек. Они содержат необходимые витамины и минералы для поддержания здоровья.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

