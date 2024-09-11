Как приучить котёнка или щенка к взрослой пище — советы ветеринарного врача

Правильный перевод питомца на взрослый корм является важным этапом в его жизни

5:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринарный врач Игорь Бруснецов рассказал, когда котята и щенки начинают пробовать твёрдую пищу и как помочь им перейти на взрослую пищу.

Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM

Обычно котята и щенки питаются молоком матери до двух месяцев. К этому времени у них открываются глаза, они хорошо стоят на лапках. Но знакомство с твёрдой пищей происходит раньше, когда у детёнышей начинают расти зубы.

К трём-четырём неделям количество молока у матери уменьшается, и она чаще покидает укрытие. Подрастающие малыши начинают интересоваться содержимым мисок — кормом и водой.

К трём неделям заканчивается неонатальный период (период новорождённости) и наступает период отъёма. Ветеринарные врачи рекомендуют подбирать специализированный промышленный корм для котят и щенков. Он содержит все необходимые питательные вещества (белки, жиры, микроэлементы и другие), которые участвуют в формировании тканей и метаболических процессах на данном этапе развития.

Если вы планируете кормить питомца натуральной пищей, то нужна консультация ветеринарного врача-диетолога. Он поможет составить правильный рацион, содержащий достаточное количество нутриентов.

Но есть продукты, которые детёнышам давать нельзя:

— любые копчёные, солёные, жирные и жареные продукты;

— любые кости;

— свинина;

— грибы;

— речная рыба;

— бобовые;

— хлеб;

— шоколад.

Также, вопреки распространённому мнению, котятам и щенкам нельзя давать коровье и козье молоко. Оно плохо переваривается и имеет в своём составе большое количество лактозы, которая может стать причиной расстройства пищеварения. Если малыши были отлучены от матери в раннем возрасте, то стоит приобрести специальный заменитель молока для животных.

Этапы перевода на взрослый корм:

Этап I. Не следует резко отлучать детёнышей от матери и переводить на твёрдую пищу. Кошка сама прекратит кормить, когда необходимость в этом отпадёт. Поначалу можно предложить питомцу немного корма на ложке или пальце, дать понюхать и облизать. Малыш может отказаться от новой еды — это нормально. Возможно, он ещё просто не готов, и следует повторить попытку позже.

Этап II. Когда малыш заинтересуется новым кормом, можно положить ему небольшую порцию в миску. Посуда должна быть устойчивой, чтобы он не смог её перевернуть. Важно каждый раз после еды мыть миски без мыла, потому что резкий запах может отпугнуть питомца. Также необходим постоянный доступ к воде, которую следует менять несколько раз в день, чтобы в ней не развивались бактерии.

Этап III. По мере роста можно будет предлагать более твёрдую пищу, а также увеличивать размеры порции. Гранулы специализированного корма в период отъёма обладают свойством лёгкого размачивания, что позволяет постепенно менять текстуру. К двум месяцам у котят и щенков образуется полная зубная формула, они уже могут разгрызать гранулы сухого корма и в молоке матери больше не нуждаются.

Этап IV. Поначалу малышу будет необходимо давать прикормку каждые три-четыре часа, по мере взросления количество кормлений постепенно снизится до трёх в день. Для подросших кошек, не имеющих склонности к перееданию, суточную норму сухого корма можно выдавать сразу, так как они едят часто и малыми порциями.

С какими проблемами может столкнуться владелец?

Не всегда удаётся мягко перевести питомца на новый корм. Иногда малыш может отказываться от еды, или какой-то вид корма ему не подойдёт. Отказ от корма может иметь много причин:

— котёнок или щенок слишком мал для плотного корма, ему всё ещё необходимо вскармливание специальными молочными смесями;

— причиной отказа может оказаться стресс в связи с процессом адаптации, если малыш только недавно приехал в новый дом;

— инфекции и заболевания ротовой полости могут вызывать воспаления, и из-за болезненных ощущений малыш не станет есть;

— на некоторые продукты может проявиться пищевая непереносимость.

В таком случае придётся исключить продукт из рациона. Если обнаружили острые симптомы (диарея, вздутие живота, колики, зуд, покраснения, отёки, повышение температуры), следует незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу за помощью.

Перевод котёнка или щенка на взрослый корм является важным этапом. В этот момент организм только формируется, и ему нужно большое количество различных микроэлементов, белков и жиров для активного роста.

Обеспечение правильного рациона для подрастающего потомства является обязанностью владельца, но для наиболее корректного расчёта порций может понадобиться помощь ветеринарного врача-диетолога, который знает, какие продукты и в каком количестве нужны для питомца, чтобы вырасти здоровым.

Уточнения

Кошки хорошо ориентируются во вкусах, различают кислое, горькое и солёное. Разборчивость эта обусловлена, прежде всего, хорошим нюхом и развитыми вкусовыми рецепторами на языке. Долгое время считалось, что в отличие от большинства млекопитающих кошки не воспринимают сладкое, поскольку соответствующий ген у них повреждён, однако последние исследования опровергли эту информацию.

Механизм лакания жидкости кошкой состоит в том, что её язык вытягивается со скоростью 1 м/с, подгибается вниз и касается поверхности жидкости, но, в отличие от лакания собак, не проникает в неё. Затем язык устремляется вверх и увлекает за собой столбик жидкости. Кошка заглатывает жидкость в тот момент, когда вертикальная составляющая скорости жидкости замедляется гравитацией и становится равной нулю. В этот момент челюсти кошки смыкаются, и жидкость проглатывается. Этот процесс повторяется с периодичностью 4 раза в секунду.



