Опасное поведение: что делать, если собака ест несъедобные предметы

Пищевое расстройство у собак: как распознать и как помочь

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда собака начинает есть траву, это обычно не вызывает беспокойства у владельцев, так как считается нормальным поведением для животных. Однако, если питомец вдруг начинает поедать землю, камни или другие несъедобные предметы, это может стать поводом для тревоги. Эксперты разобрались в причинах такого поведения и дали рекомендации, как правильно реагировать.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, CC BY 2.0

Почему собака ест несъедобные предметы?

Нехватка витаминов

Одна из основных причин, почему собака может начать поедать траву или даже землю, — это дефицит витаминов и минеральных веществ. Питомец может инстинктивно пытаться восполнить нехватку важных элементов. Однако полагаться на природные инстинкты не стоит, так как это не всегда помогает. В таких случаях рекомендуется обратиться к ветеринару, который сможет точно диагностировать проблему и назначить необходимые добавки.

Пищевое расстройство

Если собака поедает землю, камни и другие несъедобные предметы, это может быть связано с расстройством пищевого поведения. Подобное поведение может быть вызвано скукой, стрессом или недостатком внимания со стороны хозяина. Важно больше времени проводить с питомцем, занимать его играми и активностями, чтобы снизить вероятность такого поведения.

Собака также может воспринимать несъедобные предметы как еду, если они источают привлекательный для нее запах. Кроме того, это может быть следствием различных заболеваний, таких как гормональные нарушения, анемия или проблемы с пищеварительной системой. В этих случаях также необходимо обратиться к ветеринару для постановки диагноза и лечения.

Нужно ли отучать собаку от поедания несъедобных предметов?

Определенно, нужно. Поедание несъедобных предметов может привести к серьезным последствиям для здоровья собаки. В кишечнике питомца могут скапливаться предметы, которые не смогут быть переварены и могут вызвать блокировку, что потребует хирургического вмешательства. Помимо этого, земля и камни могут содержать паразитов, токсины и другие опасные вещества, которые могут навредить животному.

Крупные предметы могут вызвать удушье, повредить горло и пищеварительный тракт, поэтому важно пресекать такое поведение с самого начала.