Секреты содержания крупных кошек: что нужно знать о мейн-кунах и других породах

Названы породы самых крупных кошек в мире

2:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Любители кошек зачастую отдают предпочтение крупным породам, таким как мейн-кун. Однако, это далеко не единственная порода кошек с внушительными размерами. В мире насчитывается порядка десяти таких пород, каждая из которых обладает своими уникальными чертами и характером. Рассмотрим несколько популярных представителей, которые выделяются своими крупными габаритами и вызывают особую любовь у кошатников.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, CC BY-SA 4.0

Саванна

Саванна — гибрид домашней и африканской дикой кошки. Этот питомец, который может весить до 15 кг, выделяется своими большими ушами и внешней схожестью с леопардом. Несмотря на хищный вид, саванна нуждается в обществе человека и других животных, оставаясь дружелюбной и активной кошкой. Ее любознательность и энергичность делают ее отличным компаньоном.

Чаузи

Чаузи — крупная, сильная кошка, которая может весить до 15 кг. Она внешне напоминает камышового кота, от которого и происходит. Чаузи — энергичная, независимая и с развитым интеллектом, что делает ее особенной. Она отличается любовью к водным процедурам и, хотя не всегда подчиняется воле человека, остается дружелюбной и ласковой.

Мейн-кун

Мейн-кун — одна из самых популярных крупных пород, которую трудно перепутать с другой кошкой. Вес этого питомца может достигать 12 кг. Несмотря на мощный внешний вид, мейн-кун спокойный, добродушный и легко поддается дрессировке. Кошка напоминает рысь благодаря своим ушам с кисточками, но в отличие от хищников, она миролюбива и предана своим хозяевам.

Сибирская кошка

Сибирская кошка — это мощное, грациозное животное с сильным охотничьим инстинктом. Ее вес может достигать 12 кг, а характер отличается независимостью и сдержанностью. Сибирская кошка недоверчива к незнакомцам, но предана одному хозяину. Она плохо переносит одиночество, но при этом обладает ласковым нравом и нежной шерстью.

Курильский бобтейл

Эти кошки происходят с Курильских островов и Сахалина. Самцы этой породы могут весить до 10 кг и имеют мускулистое телосложение. Курильский бобтейл привязывается к одному хозяину, обычно самому авторитетному члену семьи, но при этом остается общительным и игривым питомцем. Эта порода неприхотлива в уходе и легко приспосабливается к домашнему образу жизни.