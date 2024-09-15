Как отучить кошку лазить по столу без криков и наказаний

Как отучить кота запрыгивать на стол

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой, когда их питомцы забираются на обеденный стол в поисках еды или просто для того, чтобы наблюдать за окружающей обстановкой. Такое поведение не только нарушает гигиенические нормы, но и вызывает неудобства.

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Однако важно помнить, что грубое обращение, например, крики или физические наказания, не приведут к успеху, а только усилят стресс у животного. Вместо этого есть несколько проверенных способов отучить кота от подобной привычки.

Контроль питания

Одной из главных причин, почему кошки прыгают на стол, является их стремление найти пищу. Это может быть признаком того, что питомцу не хватает регулярного кормления или в его рационе отсутствуют важные питательные вещества. Убедитесь, что миска кошки всегда наполнена едой, соответствующей ее потребностям. Проверяйте качество корма, чтобы в нем содержались все необходимые микроэлементы.

Высокие поверхности для отдыха

Кошки по своей природе любят отдыхать на высоких поверхностях, поскольку это дает им чувство безопасности и контроль над территорией. Для того чтобы питомец не лез на стол, рекомендуется приобрести для него домик с высокими уровнями или когтеточку с площадкой наверху. Это обеспечит кошке комфортное место для наблюдения за домом и устранит необходимость искать "высоты" на столе.

Ароматы, отпугивающие кошек

Кошки не переносят запахи цитрусовых и острых специй. Один из эффективных способов предотвратить появление питомца на столе — это использование этих ароматов. Разместите на поверхности миску с апельсиновой цедрой, сухими цитрусовыми корками или специями с жгучим ароматом. Такие запахи кошке неприятны, и она станет избегать стол.