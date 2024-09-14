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Эти ошибки могут заставить кошку игнорировать лоток — как их избежать

Как выбрать место для кошачьего лотка: советы для владельцев
1:48
Зоосфера » Кошки

Чтобы избежать проблем с туалетом у кошки и не сталкиваться с лужами и кучками в неположенных местах, крайне важно правильно выбрать место для кошачьего лотка. Неподходящее расположение может вызвать стресс у животного и заставить его искать другие места для справления нужды. Вот основные признаки идеального места для лотка, которые помогут вам избежать подобных ситуаций.

Как выбрать место для кошачьего лотка: советы для владельцев
Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Спокойствие и тишина

Лоток должен находиться в месте, где нет громких звуков бытовой техники, таких как стиральная машина или пылесос. Шум может пугать кошку, и она перестанет пользоваться лотком. Идеальным местом будет спокойная, тихая зона, где питомец будет чувствовать себя безопасно.

Полумрак, но не тьма

Место для кошачьего туалета должно быть не слишком темным. Хотя кошки хорошо видят в условиях слабого освещения, полная темнота может напугать их. Если лоток находится в темном углу, стоит позаботиться о том, чтобы там был хотя бы небольшой источник света.

Легкая доступность

Убедитесь, что кошке удобно добираться до лотка. Если животное проводит большую часть времени на одном этаже дома, не стоит перемещать лоток в труднодоступные места, такие как подвал. Если у вас два этажа, лучше всего поставить два лотка, по одному на каждом этаже.

Обзор окружающей территории

Для кошек, особенно если у вас несколько животных, важно иметь возможность видеть окружающую территорию во время посещения лотка. Если лоток стоит в узком проходе или в закрытом домике, кошка может начать испытывать стресс, опасаясь, что ее могут неожиданно потревожить. Это особенно важно для многопитомных семей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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