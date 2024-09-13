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Эти симптомы у собаки могут быть признаком серьезных проблем со здоровьем

Кинолог назвал самый точный признак плохого самочувствия собаки
1:20
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак часто пугаются, обнаружив у питомца сухой и горячий нос. Однако ветеринары уже давно утверждают, что это вовсе не показатель плохого здоровья животного. Более того, для контроля самочувствия собаки нужно обращать внимание на другие симптомы, такие как рвота, потеря координации и судороги, которые действительно могут свидетельствовать о проблемах.

Кинолог назвал самый точный признак плохого самочувствия собаки
Фото: freepik.com by nikitabuida, PDM

Когда стоит беспокоиться?

Если у собаки начинается тошнота, это может быть серьезным сигналом о нарушении в организме. Часто причиной может стать отравление, и в таком случае необходимо немедленно обратиться за помощью. Помимо этого, симптомами недомогания могут быть шаткая походка, судороги и потеря координации.

Однако, тошнота не всегда говорит о болезни: нередко это лишь разовая реакция на укачивание, переедание, перевозбуждение или поедание травы.

Важно помнить, что даже если симптомы кажутся незначительными, лучше всего обратиться к ветеринару, чтобы исключить серьезные проблемы, такие как заражение гельминтами, заболевания органов ЖКТ, печени, поджелудочной железы или нервной системы. Тепловой удар также может вызывать рвоту и требует особого внимания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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