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Как купить кошку по цене автомобиля: самые дорогие породы

Какие породы кошек считаются самыми дорогими
Зоосфера » Кошки

Некоторые породы кошек могут стать настоящим капиталовложением для их владельцев. Цены на этих представителей семейства кошачьих порой сопоставимы с приобретением нового автомобиля или даже породистого жеребца. Интересно, что такие дорогие кошки не всегда доступны на свободном рынке и содержат множество особенностей, которые объясняют их высокую стоимость.

Какие породы кошек считаются самыми дорогими
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Сервал

Сервал — это не просто экзотическая кошка, а хищник, который находится на грани вымирания и занесен в Красную книгу. Ввиду своего статуса, его содержание может вызвать сложности с законом, особенно в условиях городской квартиры. Купить сервала на обычном рынке крайне сложно, что делает его еще более редким и дорогим. Стоимость сервала может варьироваться от 5 до 30 тысяч долларов, в зависимости от разных факторов.

Саванна

Эта гибридная кошка, созданная на основе дикого сервала и домашней кошки, стала популярной и официально признанной породой в 2001 году. К 2015 году она была названа самой дорогой кошкой в мире. Несмотря на хищные гены, саванна считается дружелюбной и привлекает внимание своим экзотическим видом. Однако стоимость кошек этой породы также высока — от 10 до 20 тысяч долларов, что делает их покупку сравнимой с приобретением автомобиля среднего класса.

Бенгальская кошка

Бенгальская кошка, происходящая из Южной и Восточной Азии, является ещё одним примером экзотической породы. Она менее дорогая по сравнению с сервалом или саванной, но всё же требует серьезных затрат. Цены на котят бенгальской породы начинаются от 1000 долларов и могут достигать 4000, что делает их более доступными для любителей экзотических животных.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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