Секрет идеальной чистоты: как раз и навсегда избавиться от кошачьего беспорядка дома

Многие кошки ведут себя так, будто вся квартира принадлежит им. Они постоянно запрыгивают на столы и комоды, скидывая на пол телефоны, цветочные горшки и другие предметы. Кроме того, есть у них и другая неприятная привычка — царапать мебель, игнорируя когтеточку.
Но как решить эти проблемы без вреда для любимца? На помощь приходит "волшебное" средство, которое можно легко приготовить в домашних условиях.
Для создания отпугивающего спрея понадобятся всего несколько ингредиентов. Налейте воду в пластиковую бутылку (75% объема), добавьте 10 капель цитрусового эфирного масла и 4-5 капель жидкого мыла. Хорошо встряхните, замените крышку на распылитель и обработайте мебель, на которой кошка обычно оставляет свои следы.
Важно помнить, что спрей не должен попадать на растения или электроприборы — только на предметы и мебель.
Эта простая смесь с цитрусовым ароматом действует на кошек как мощный отпугиватель. Ваш питомец быстро перестанет интересоваться обработанными участками, и ваша мебель останется в целости.
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