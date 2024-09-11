Секрет идеальной чистоты: как раз и навсегда избавиться от кошачьего беспорядка дома

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Как легко и быстро приготовить отпугивающий спрей для кошек

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки ведут себя так, будто вся квартира принадлежит им. Они постоянно запрыгивают на столы и комоды, скидывая на пол телефоны, цветочные горшки и другие предметы. Кроме того, есть у них и другая неприятная привычка — царапать мебель, игнорируя когтеточку.

Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Но как решить эти проблемы без вреда для любимца? На помощь приходит "волшебное" средство, которое можно легко приготовить в домашних условиях.

Для создания отпугивающего спрея понадобятся всего несколько ингредиентов. Налейте воду в пластиковую бутылку (75% объема), добавьте 10 капель цитрусового эфирного масла и 4-5 капель жидкого мыла. Хорошо встряхните, замените крышку на распылитель и обработайте мебель, на которой кошка обычно оставляет свои следы.

Важно помнить, что спрей не должен попадать на растения или электроприборы — только на предметы и мебель.

Эта простая смесь с цитрусовым ароматом действует на кошек как мощный отпугиватель. Ваш питомец быстро перестанет интересоваться обработанными участками, и ваша мебель останется в целости.