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Кошки-миллионеры: самые дорогие породы и в чём их уникальность

Редчайшие представители кошачьих: описание 4 самых дорогих пород и их особенностей
2:41
Зоосфера » Кошки

Кошки уже давно завоевали сердца миллионов людей по всему миру благодаря своей элегантности, грациозности и неповторимому характеру. Среди всех пород особое место занимают самые дорогие и редкие представители кошачьего мира. Рассмотрим, какие именно породы считаются самыми ценными и что делает их такими уникальными.

Редчайшие представители кошачьих: описание 4 самых дорогих пород и их особенностей
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Сомалийская кошка

Сомалийская кошка по праву считается одной из самых дорогих в мире. Ее средняя стоимость колеблется от 800 до 1500 долларов. Это связано с особенностями внешнего вида питомца. Сомалийцы отличаются роскошной длинной шерстью, напоминающей по своему виду лисий мех. Кроме того, они имеют выразительные глаза и гибкое, мускулистое тело. Стоит отметить, что эта порода достаточно редка и требует тщательного ухода.

Саванна

Саванна — это гибрид домашней кошки и сервала, дикого африканского кота. Именно этот факт делает эту породу уникальной и, соответственно, очень дорогой. Средняя цена саванны колеблется от 8 до 20 тысяч долларов. Кошки этой породы имеют крупные размеры, высокие лапы, большие уши и внушительный хвост. Они сочетают в себе грациозность домашних кошек и дикую силу сервалов.

Бенгальская кошка

Бенгальская кошка также считается одной из самых престижных и дорогих пород. Ее стоимость может варьироваться от 800 до 5000 долларов. Внешний вид этих питомцев напоминает диких леопардов или ягуаров. Благодаря своему мраморному окрасу и атлетическому телосложению бенгальцы смотрятся действительно экзотично и завораживающе.

Экзотическая короткошёрстная

Экзотическая короткошёрстная — это порода, которая объединяет в себе лучшие качества персидских и британских короткошерстных кошек. Ее отличает плюшевая, словно игрушечная шерсть, круглая мордочка и приплюснутый нос. Средняя цена такого питомца составляет от 800 до 2000 долларов.

Эти породы кошек действительно уникальны и достойны звания самых дорогих. Их высокая стоимость обусловлена не только редкостью, но и особыми внешними качествами, которые делают их настоящими королями кошачьей вселенной. Обладание таким питомцем — это не просто статусная вещь, а возможность прикоснуться к миру истинной кошачьей красоты и грации.

Уточнения

Бенгальская кошка бенгал — межродовой гибрид домашней кошки (Felis catus) и собственно бенгальской кошки (Prionailurus bengalensis).

Топ самых дорогих пород кошек
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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