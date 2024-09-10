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Зуд у собаки может быть признаком атопического дерматита

Атопический дерматит у собаки: симптомы, причины, лечение и диета питомца при заболевании
3:46
Зоосфера » Собаки

Атопический дерматит у собаки носит хронический характер и полностью не вылечивается. Общественная Служба Новостей рассказала о причинах, симптомах и методах помощи питомцу с аллергическим заболеванием.

Атопический дерматит у собаки: симптомы, причины, лечение и диета питомца при заболевании
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Причины атопического дерматита у собаки

Атопический дерматит — одна из распространённых аллергий у собак, которая имеет три стадии: лёгкую, среднюю и тяжёлую.

Заболевание может возникнуть у питомца по разным причинам:

  • Гиперчувствительность к аллергенам, таким как пыльца растений, клещи в домашней пыли, споры плесени на улице и в квартире, перхоть животных.
  • Сильный стресс питомца.
  • "Заражение" от хозяина, когда собака перенимает болезнь владельца.

Симптомы атопического дерматита

Эксперты предупреждают, что симптомы, сначала лёгкие, со временем усиливаются и становятся более заметными. Болезнь носит сезонный характер.

Чаще всего у собак при атопическом дерматите поражаются:

  • Лапы, пространство между пальцами. Кожа краснеет, воспаляется и припухает, от неё исходит неприятный запах. Поражённые участки становятся коричневыми, пёс часто вылизывает и покусывает лапы, чтобы снять зуд.
  • Уши. Они становятся красными, с воскообразными выделениями и неприятным запахом. Стоит забеспокоиться, если питомец постоянно чешет уши лапой или трёт их об окружающие предметы.
  • Область вокруг глаз и другие участки морды. Глаза у собаки слезятся. Питомец обычно расчёсывает эти участки до ранок.
  • Подмышки. В этой области возможна сыпь. Кожа воспалённая, припухшая, сохнет и шелушится. Возможны корки, ранки и чешуйки с неприятным запахом.

Также могут поражаться паховая область и заплюсны. При отсутствии лечения поражённая кожа у собаки становится темнее и толще.

Заподозрить атопический дерматит у питомца стоит, если:

  • Собака постоянно чешется, трётся о мебель и лижет себя в указанных участках.
  • Шерсть имеет нездоровый вид и жёсткая на ощупь.
  • На теле собаки есть очаги облысения.
  • Собака отказывается от еды, становится нервной и менее активной.

Лечение атопического дерматита

Если у питомца есть симптомы заболевания, нужно обратиться к ветеринарному дерматологу. Лечение будет зависеть от стадии атопического дерматита и соблюдения рекомендаций специалиста.

Аллергеном может быть еда питомца, поэтому важно наблюдать за собакой и записывать в дневник, как она реагирует на ту или иную пищу. Наблюдения помогут ветеринару назначить квалифицированное лечение.

После начала лечения нужно показывать питомца врачу через 3 — 8 недель, чтобы понять, насколько эффективны выбранные препараты. После купирования зуда осмотр у ветеринара проводится каждые 3 — 10 месяцев.

Диета собаки при атопическом дерматите

Важным фактором лечения является правильный рацион собаки - обычно врач назначает гипоаллергенный корм на 8 недель. В этот период нельзя давать питомцу лакомства и "человеческую" еду.

Если коррекция диеты даёт результат, врач может назначить её собаке на всю жизнь, а также порекомендует комплекс витаминов и минералов. Если собака питается мясом и другой натуральной едой, также важно совместно с врачом составить план питания.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Симпто́м (от др.-греч. σύμπτωμα — «случайность, несчастная случайность, приступ болезни») — один из отдельных признаков, частное проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности. Симптом — это что-то необычное, что испытывает человек, например, лихорадка, головная боль или другая боль или боли в теле. Симптом указывает на заболевание, травму или аномальное физиологическое состояние, которое может быть обнаружено при медицинском осмотре. Симптомы помогают поставить точный диагноз. Учение о симптомах называется симптоматологией, или медицинской семиотикой.

Атопический дерматит (АтД, атопическая экзема, синдром атопической экземы/дерматита) — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое обычно начинается в раннем детском возрасте, может продолжаться или рецидивировать в зрелом возрасте. Не является заразным. АтД в большинстве случаев развивается у лиц с наследственной предрасположенностью и часто сочетается с другими аллергическими заболеваниями, такими как бронхиальная астма (БА), аллергический ринит (АР), пищевая аллергия (ПА), а также с рецидивирующими кожными инфекциями. Главным симптомом является кожный зуд, высыпания на коже варьируют от легкой эритемы до тяжелой лихенификации.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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