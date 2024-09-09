Кинолог рассказал, какие действия могут разозлить собаку

Собаки - дружелюбные и контактные животные, но есть ситуации, которые могут вызвать у них стресс и раздражение, а некоторые вещи могут спровоцировать негативную реакцию и даже агрессию, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
1. Поддразнивания.
Собаки не любят, когда с ними играют грубо или шутят над ними. Раскачивание перед мордой, имитация лая и воя, а также неприятные подергивания могут вызвать у собаки раздражение.
2. Смена правил.
Собаки любят, когда в их жизни все предсказуемо. Если хозяин постоянно меняет правила и распорядок дня, то это может вызвать у питомца стресс и деструктивное поведение. Важно следовать ранее установленным правилам, чтобы собака чувствовала себя комфортно и была послушной.
3. Контакты с незнакомцами.
Хотя собаки обычно дружелюбны, есть питомцы, которые не любят незнакомых людей. Для таких собак поглаживания и настойчивая дружба со стороны прохожих могут быть настоящим испытанием. Важно ограждать своего питомца от нежелательных знакомств.
4. Многолюдные места.
Громкая музыка и компания шумных незнакомцев могут вызвать стресс даже у самых спокойных собак. Городские праздники и концерты — не лучшее место для прогулок с питомцем. Кроме того, есть риск потерять собаку, если вы привели её на салют. Неожиданный громкий звук может заставить её вырваться и убежать. Лучше оставить собаку дома, если вы собираетесь на шумную вечеринку.
5. Отсутствие полноценного выгула.
Выгул — это важная часть социализации собаки. Если питомца выводят на улицу только для того, чтобы справить нужду, это может отразиться на его психологическом и физиологическом состоянии. Отсутствие полноценного выгула не нравится любой собаке. Даже если вам кажется, что питомец домашний и не нуждается в прогулках, не лишайте его возможности общаться с другими собаками и изучать окружающий мир.
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