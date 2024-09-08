В британском зоопарке лидерство захватил безволосый качок-шимпанзе

В английском зоопарке Твикросс уже сорок лет живёт шимпанзе, потерявший шерсть от алопеции

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мистер Джамбо — уникальный обитатель зоопарка Твикросс в Англии. Он страдает от алопеции — заболевания, при котором происходит патологическое выпадение волос из-за повреждения волосяных фолликулов.

Фото: Канал t.me/animals by Скриншот канала t.me/animals, PDM

Джамбо родился 9 июня 1982 года и считается лидером своей стаи. Этот шимпанзе обладает сильным характером и умением управлять группой. Он поддерживает порядок в стае и помогает разрешать конфликты. В ноябре 2018 года Джамбо потерял ухо в результате драки за лидерство.

Интересно, что исследования показали, что шимпанзе обладают большей силой в поднятии тяжестей по сравнению с людьми. Они могут превзойти человека примерно в полтора раза, даже если их мышечная масса одинакова.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая (androgenetic), диффузная или симптоматическая (effluviums), очаговая или гнездная (areata), рубцовая (scarring).

