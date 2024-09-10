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Самые дорогие породы кошек: топ-3

Люксовые мурлыки: самые дорогие породы кошек
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Зоосфера » Кошки

Если вы хотите завести уникальную и дорогую кошку, этот список для вас! Мы собрали три самые дорогие породы мурлык за которых придется отдать немалые деньги.

Люксовые мурлыки: самые дорогие породы кошек
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Сервал

Представители этой редкой породы могут стоить от $20,000 до $30,000. Сервалы отличаются экзотической внешностью и игривым характером.

Бенгальская кошка

С ценой от $1,000 до $4,000, бенгальские кошки известны своим великолепным окрасом и независимым нравом. Они очень активны и требуют много внимания.

Саванна

Эта порода может стоить от $10,000 до $20,000. Саванна — это гибрид между сервалом и домашней кошкой, обладающий уникальной внешностью и дружелюбным характером.

Уточнения

Серва́л или кустарниковая кошка (лат. Leptailurus serval), — хищное млекопитающее семейства кошачьих.

Бенга́льская ко́шка или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек. Бенгальские кошки обитают в Южной и Восточной Азии. Их размер соответствует размеру домашней кошки, и на своём огромном ареале они встречаются в разнообразных цветовых вариантах.

Саванна — порода кошек. Гибрид домашней кошки и сервала.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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