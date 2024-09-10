Как приучить кошку к лотку

Приучить кошку к лотку — задача, с которой сталкиваются многие владельцы. Но как сделать это быстро и без стресса для питомца?
Убедитесь, что лоток достаточно просторный и удобный для вашей кошки. Некоторые предпочитают открытые лотки, другие — закрытые.
Экспериментируйте с разными типами наполнителей, чтобы найти тот, который понравится вашей кошке. Некоторые любят древесный наполнитель, другие — комкующийся.
Разместите лоток в тихом и уединённом месте, вдали от места, где кошка ест. Это создаст комфортные условия для использования.
После того как кошка использует лоток, похвалите её или дайте лакомство. Это поможет закрепить положительное поведение.
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