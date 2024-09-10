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Как приучить кошку к лотку

Эти простые советы помогут вашей кошке научиться пользоваться лотком за 1 день
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Зоосфера » Кошки

Приучить кошку к лотку — задача, с которой сталкиваются многие владельцы. Но как сделать это быстро и без стресса для питомца?

Эти простые советы помогут вашей кошке научиться пользоваться лотком за 1 день
Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

1. Выбор правильного лотка

Убедитесь, что лоток достаточно просторный и удобный для вашей кошки. Некоторые предпочитают открытые лотки, другие — закрытые.

2. Подбор наполнителя

Экспериментируйте с разными типами наполнителей, чтобы найти тот, который понравится вашей кошке. Некоторые любят древесный наполнитель, другие — комкующийся.

3. Правильное место

Разместите лоток в тихом и уединённом месте, вдали от места, где кошка ест. Это создаст комфортные условия для использования.

4. Позитивное подкрепление

После того как кошка использует лоток, похвалите её или дайте лакомство. Это поможет закрепить положительное поведение.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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