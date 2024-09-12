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Сиротская болезнь у кошек: симптомы и простое лечение

Почему нельзя рано забирать котят от матери
1:19
Зоосфера

Причина появления "сиротской болезни" у кошек связана с тем, что котят слишком рано отлучают от матери. Важно помнить, что для полноценного развития котёнка, как физического, так и психологического, не следует отделять его от матери до достижения 12-недельного возраста. Этот период необходим для формирования у животного чувства безопасности и эмоциональной привязанности.

Почему нельзя рано забирать котят от матери
Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM

Симптомами "сиротской болезни" у кошек могут быть постоянное сосание или покусывание тканей, а иногда и частей тела человека, например, шеи, руки или уха. Во время этого поведения у кошки обычно сильно выделяется слюна, а её лапки совершают ритмичные движения, как будто разминают что-то под собой.

Если вы заметили подобные привычки у своего питомца, попробуйте отвлечь его от этого поведения. Больше играйте с ним, гладьте, обнимайте, если это ему нравится, и уделяйте как можно больше внимания. Эти простые действия помогут вашему коту почувствовать себя более уверенно.

Лечение "сиротской болезни" заключается в проявлении заботы и любви. Кошка всегда чувствует отношение хозяина, и ваша любовь обязательно поможет ей справиться с этим состоянием.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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