Как победить кошачью линьку: советы для заботливых хозяев

Как предотвратить линьку у кошек: основные советы

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чтобы избежать проблем с линькой у кошки, стоит заранее принять профилактические меры. Если вы только рассматриваете возможность завести котёнка, начните с тщательного выбора породы, которая наилучшим образом подходит вашему стилю жизни и ожиданиям.

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Некоторые породы, такие как корниш-рекс, яванез и другие, практически не линяют. Также хорошим вариантом могут быть короткошёрстные кошки, например, очаровательные бирманцы.

Для минимизации линьки и улучшения состояния шерсти, полезно использовать специальные расчёски и щётки, например, фурминатор. Регулярный уход, особенно ежедневный, поможет избавиться от выпавшей шерсти, предотвратить образование комков и сократить интенсивность линьки.

Стоит учитывать, что фурминатор не предназначен для длинношёрстных пород. В этом случае лучше использовать расчёску с длинными зубьями, специально разработанную для таких кошек.

Некоторые владельцы предпочитают купать своих питомцев раз в месяц. Однако важно помнить, что далеко не все кошки любят воду, и необходимо проявлять терпение, подбирая правильный подход. Если купание вызывает у вашего питомца стресс, можно заменить его обтиранием влажными руками.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

