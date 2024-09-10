Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать маленькую гостиную по-настоящему роскошной
Порадуйте себя красивыми осенними цветами: какие цветы будут цвести до заморозков
"Ак Барс" завершил первый выезд в сезоне поражением от "Авангарда" в Омске
Как понять, что коту скучно, и что с этим делать
Куда исчезли российские туристы: курорты Болгарии и Турции пустуют
Как приготовить творожный пирог из лаваша за 40 минут
Петр Ян не считает Усмана Нурмагомедова каким-то особенным
Снижение температуры приведет к росту цен на электроэнергию во Франции
Центробанк Украины вводит ограничения на покупки за границей

Как победить кошачью линьку: советы для заботливых хозяев

Как предотвратить линьку у кошек: основные советы
1:22
Зоосфера

Чтобы избежать проблем с линькой у кошки, стоит заранее принять профилактические меры. Если вы только рассматриваете возможность завести котёнка, начните с тщательного выбора породы, которая наилучшим образом подходит вашему стилю жизни и ожиданиям.

Как предотвратить линьку у кошек: основные советы
Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Некоторые породы, такие как корниш-рекс, яванез и другие, практически не линяют. Также хорошим вариантом могут быть короткошёрстные кошки, например, очаровательные бирманцы.

Для минимизации линьки и улучшения состояния шерсти, полезно использовать специальные расчёски и щётки, например, фурминатор. Регулярный уход, особенно ежедневный, поможет избавиться от выпавшей шерсти, предотвратить образование комков и сократить интенсивность линьки.

Стоит учитывать, что фурминатор не предназначен для длинношёрстных пород. В этом случае лучше использовать расчёску с длинными зубьями, специально разработанную для таких кошек.

Некоторые владельцы предпочитают купать своих питомцев раз в месяц. Однако важно помнить, что далеко не все кошки любят воду, и необходимо проявлять терпение, подбирая правильный подход. Если купание вызывает у вашего питомца стресс, можно заменить его обтиранием влажными руками.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает на Курском фронте, потеря Покровска будет крахом для Киева
Дрон "Прыгун-1". Новое мощное поколение беспилотников от российских инженеров Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Экономия без потерь: как создать стильную гостиную на скромный бюджет
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Последние материалы
"Ак Барс" завершил первый выезд в сезоне поражением от "Авангарда" в Омске
Как понять, что коту скучно, и что с этим делать
Куда исчезли российские туристы: курорты Болгарии и Турции пустуют
Как предотвратить линьку у кошек: основные советы
Как приготовить творожный пирог из лаваша за 40 минут
Петр Ян не считает Усмана Нурмагомедова каким-то особенным
Снижение температуры приведет к росту цен на электроэнергию во Франции
Центробанк Украины вводит ограничения на покупки за границей
От плацкарта до люкса: обзор всех типов вагонов в поездах и их особенностей
Ценовой разрыв: как "налог на розовое" влияет на стоимость женских товаров?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.