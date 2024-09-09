Что делать, если вы подобрали животное с улицы

Если вам посчастливилось найти на улице котёнка или щенка и вы не знаете, что делать дальше, не переживайте — в этой статье мы расскажем, как поступить, чтобы помочь малышу.
Первое и самое важное, что нужно сделать, — это показать найдёныша ветеринару. Важно убедиться, что животное здорово и не нуждается в экстренной помощи. Конечно, не всегда получится сразу отправиться в клинику — иногда она находится далеко, а вы хотите сначала накормить и согреть нового друга. Но как только сможете — прямо к врачу. Расскажите ветеринару, что животное вы нашли на улице, и попросите его оценить общее состояние здоровья. Также врач поможет определить примерный возраст питомца, что важно для дальнейшего ухода.
После осмотра, если не обнаружено кожных заболеваний вроде лишая, пора заняться гигиеной малыша. Используйте специальный шампунь для животных, подходящий по возрасту и типу шерсти. После купания аккуратно просушите животное мягким полотенцем, а затем согрейте его у батареи или под обогревателем. Если врач нашёл у питомца паразитов, позаботьтесь о том, чтобы избавиться от них, как и от глистов — это стандартная процедура для улицы.
Когда питомец окрепнет и будет чувствовать себя активным, снова отправляйтесь к ветеринару для вакцинации. Прививки необходимы для защиты котят и щенков от опасных заболеваний, и их делают, как правило, начиная с двух месяцев для щенков и с трёх для котят. После вакцинации ваш новый друг получит свой первый документ — ветеринарный паспорт с отметками о прививках.
Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. Они приносят ему пользу либо как источник материальных благ и услуг, либо как животные-компаньоны, скрашивающие его досуг. Множество домашних животных легко размножаются. Проводя селекцию, человек может контролировать их размножение и признаки, которые они передают своему потомству.
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