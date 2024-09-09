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Что делать, если вы подобрали животное с улицы

Что важно сделать, когда вы решили приютить питомца с улицы
1:50
Зоосфера

Если вам посчастливилось найти на улице котёнка или щенка и вы не знаете, что делать дальше, не переживайте — в этой статье мы расскажем, как поступить, чтобы помочь малышу.

Что важно сделать, когда вы решили приютить питомца с улицы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сначала к ветеринару


Первое и самое важное, что нужно сделать, — это показать найдёныша ветеринару. Важно убедиться, что животное здорово и не нуждается в экстренной помощи. Конечно, не всегда получится сразу отправиться в клинику — иногда она находится далеко, а вы хотите сначала накормить и согреть нового друга. Но как только сможете — прямо к врачу. Расскажите ветеринару, что животное вы нашли на улице, и попросите его оценить общее состояние здоровья. Также врач поможет определить примерный возраст питомца, что важно для дальнейшего ухода.

Гигиена — чистота прежде всего


После осмотра, если не обнаружено кожных заболеваний вроде лишая, пора заняться гигиеной малыша. Используйте специальный шампунь для животных, подходящий по возрасту и типу шерсти. После купания аккуратно просушите животное мягким полотенцем, а затем согрейте его у батареи или под обогревателем. Если врач нашёл у питомца паразитов, позаботьтесь о том, чтобы избавиться от них, как и от глистов — это стандартная процедура для улицы.

Вакцинация — важный этап


Когда питомец окрепнет и будет чувствовать себя активным, снова отправляйтесь к ветеринару для вакцинации. Прививки необходимы для защиты котят и щенков от опасных заболеваний, и их делают, как правило, начиная с двух месяцев для щенков и с трёх для котят. После вакцинации ваш новый друг получит свой первый документ — ветеринарный паспорт с отметками о прививках. 

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. Они приносят ему пользу либо как источник материальных благ и услуг, либо как животные-компаньоны, скрашивающие его досуг. Множество домашних животных легко размножаются. Проводя селекцию, человек может контролировать их размножение и признаки, которые они передают своему потомству.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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