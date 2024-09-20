Как не раздражать кота: секреты комфорта для вашего питомца

Как сделать жизнь кошки комфортнее: вещи, которые она ненавидит

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки, как и люди, имеют свои предпочтения и вещи, которые вызывают у них сильное неприятие. Мы расскажем вам о том, что именно не нравится вашим пушистым друзьям, чтобы вы могли лучше понять их и создать для них комфортную среду.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Грязный лоток

Кошки, несмотря на свою способность приспосабливаться, вовсе не готовы мириться с грязным туалетом. В дикой природе они справляют нужду на открытых территориях, а не в тесных ящиках. Представьте себе, каково это — быть ограниченным в пространстве и к тому же терпеть переполненный лоток. Это одна из главных причин, по которой ваш питомец может начать искать чистое место, например, ваш ковёр. Регулярная уборка лотка — важное условие для спокойной жизни вашего кота.

Громкие звуки

Многие кошки боятся громких и резких звуков, ведь их слух намного чувствительнее, чем у людей. Они особенно болезненно реагируют на высокие звуки, такие как крики детей или резкие шумы. Если ваш кот прячется при каждом внезапном шуме, это вполне объяснимо — его уши просто не приспособлены к таким раздражителям.

Сильные запахи

Кошки не переносят резкие запахи. Их обоняние гораздо острее нашего, и то, что кажется нам нормальным, для них может быть невыносимым. Цитрусовые ароматы, эфирные масла и даже запах бензина могут стать настоящим стрессом для вашего пушистого друга. Если хотите сделать ему приятное, избегайте использования сильно пахнущих веществ в его присутствии.

Хаос в доме

Кошки — большие приверженцы стабильности. Любые изменения в привычной обстановке — переезд, ремонт, перестановка мебели — могут стать для них источником стресса. Когда привычный распорядок жизни нарушается, кошка может начать вести себя агрессивно или, наоборот, замкнуться в себе. Например, она может начать игнорировать лоток или прятаться в укромных местах.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

