Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вирусолог Аграновский заявил, что делать выводы о новом источнике распространения коронавируса рано
Стюардесса объяснила, почему не стоит пить чай на борту самолёта
Невролог назвала забывчивость первым признаком болезни Альцгеймера
В чем разница между летними и зимними щетками для стекла
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ветхом жилье в Голицыно
В Нижнем Тагиле над микрорайоном Вагонка местные жители заметили неизвестный самолёт
В Германии нарастает осознание экономического кризиса
Создаём уют в квартире: 5 ключевых ошибок при оформлении интерьера
Почему нельзя слишком рано утеплять плодовые деревья

Как не раздражать кота: секреты комфорта для вашего питомца

Как сделать жизнь кошки комфортнее: вещи, которые она ненавидит
2:04
Зоосфера

Кошки, как и люди, имеют свои предпочтения и вещи, которые вызывают у них сильное неприятие. Мы расскажем вам о том, что именно не нравится вашим пушистым друзьям, чтобы вы могли лучше понять их и создать для них комфортную среду.

Как сделать жизнь кошки комфортнее: вещи, которые она ненавидит
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Грязный лоток

Кошки, несмотря на свою способность приспосабливаться, вовсе не готовы мириться с грязным туалетом. В дикой природе они справляют нужду на открытых территориях, а не в тесных ящиках. Представьте себе, каково это — быть ограниченным в пространстве и к тому же терпеть переполненный лоток. Это одна из главных причин, по которой ваш питомец может начать искать чистое место, например, ваш ковёр. Регулярная уборка лотка — важное условие для спокойной жизни вашего кота.

Громкие звуки

Многие кошки боятся громких и резких звуков, ведь их слух намного чувствительнее, чем у людей. Они особенно болезненно реагируют на высокие звуки, такие как крики детей или резкие шумы. Если ваш кот прячется при каждом внезапном шуме, это вполне объяснимо — его уши просто не приспособлены к таким раздражителям.

Сильные запахи

Кошки не переносят резкие запахи. Их обоняние гораздо острее нашего, и то, что кажется нам нормальным, для них может быть невыносимым. Цитрусовые ароматы, эфирные масла и даже запах бензина могут стать настоящим стрессом для вашего пушистого друга. Если хотите сделать ему приятное, избегайте использования сильно пахнущих веществ в его присутствии.

Хаос в доме

Кошки — большие приверженцы стабильности. Любые изменения в привычной обстановке — переезд, ремонт, перестановка мебели — могут стать для них источником стресса. Когда привычный распорядок жизни нарушается, кошка может начать вести себя агрессивно или, наоборот, замкнуться в себе. Например, она может начать игнорировать лоток или прятаться в укромных местах.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Главкома ВСУ Сырского уволят, если он не бросит все силы в наступление Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Почему атмосферные двигатели лучше турбированных? Разбираем все плюсы
Почему атмосферные двигатели лучше турбированных? Разбираем все плюсы
Последние материалы
В Германии нарастает осознание экономического кризиса
Создаём уют в квартире: 5 ключевых ошибок при оформлении интерьера
Почему нельзя слишком рано утеплять плодовые деревья
Тюкавин стал лучшим игроком минувшего сезона РПЛ
Врач предупредил о ботулизме после употребления домашних грибных консервов
Гумбатова высказалась против платных уроков для детей мигрантов
Почему компрессия двигателя важна для его работы
Захарова: ВСУ создают концлагеря в российском приграничье
Астролог: дети, рождённые этой осенью, будут наделены особыми качествами
Туроператоры сообщили о снижении цен на авиабилеты в Азербайджан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.