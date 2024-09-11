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Кошачьи выражения: что скрывается за недовольной мордочкой

Коты с вечным недовольством: раскрываем секреты этих пород
2:16
Зоосфера

Наверняка вы встречали котов с таким выражением на мордочке, будто они недовольны вами или жизнью в целом. Эти животные заставляют задуматься, не упустили ли вы что-то важное — по крайней мере, в их кошачьих глазах.

Коты с вечным недовольством: раскрываем секреты этих пород
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Как правило, такие кошки относятся к породам с брахицефальной формой головы, что стало результатом селекционной работы. Их "недовольный" вид — это не только внешняя особенность, но и черта, которая стала визитной карточкой этих милых питомцев.

Персидские кошки


Персидские кошки — яркие представители брахицефальных пород. В начале 2000-х годов они завоевали огромную популярность, да и сегодня остаются любимцами многих. Их плоская мордочка с носом, находящимся на одной линии с большими глазами, создаёт впечатление, будто кот всегда чем-то недоволен. Однако в действительности они добры, спокойны и дружелюбны.

Шотландские вислоухие кошки


Шотландцы также обладают брахицефальной мордочкой и "недовольным" видом. Их отличительная черта — это согнутые ушки, которые придают им особую миловидность. Эти кошки не только очаровательны, но и сильны: у них мощное телосложение и крепкие лапы.

Британские короткошёрстные кошки


Хотя британцы имеют более вытянутую мордочку, их можно отнести к брахицефалам из-за характерных черт. Эти кошки воплощают в себе утончённость, ум и, конечно, выражение недовольства, как будто им что-то не по нраву.

Экзотические кошки


Экзоты — одна из самых популярных пород кошек во всём мире. Их дружелюбие и умение уживаться как с людьми, так и с другими животными, делает их идеальными питомцами. Несмотря на их внешний вид, который может казаться "недовольным", эти кошки обладают удивительным интеллектом и легко обучаются.

Мейн-куны


Мейн-куны — величественные кошки, известные своими размерами и мощью. Хотя их мордочки не относятся к брахицефалам, они тоже нередко выглядят недовольными. Этот эффект усиливается благодаря их выразительным чертам лица и крупному телосложению.

Уточнения

Домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

Шотландский вислоухий кот или ско́ттиш-фолд (англ. Scottish Fold) — порода домашних кошек с характерными загнутыми вперёд и вниз ушами, что вызвано действием доминантного гена, который возник в результате естественной мутации и оказывающий влияние на хрящи во всём организме.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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